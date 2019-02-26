猿鷹戰／樂天洋砲、淺村榮斗一軍陣容抵台　球迷熱情接機

▲樂天金鷹淺村榮斗抵台。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／桃園機場報導

樂天金鷹將於28日起在天母球場與Lamigo桃猿交手兩場交流賽，26日中午從沖繩飛抵台灣，樂天一軍來台誠意十足，球迷在機場熱情接機。

樂天金鷹去年7月就開始接洽春訓來台事宜，上一次樂天金鷹來台是2013年的亞洲職棒大賽，6年後再度來台，球員已經換了一批人。這次排出一軍陣容，先發投手原本排定則本昂大、岸孝之，不過則本昂大日前落枕不適在出發前撤換名單，由池田隆英替補，松井裕樹則是腰傷無法來台。

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▲桃猿副領隊浦韋青迎接樂天金鷹抵台，右為樂天GM石井一久。（圖／記者楊舒帆攝）

樂天金鷹ＧＭ石井一久是陳金鋒在道奇時期的隊友，他領軍樂天球團一軍球員、教練團及工作人員約70人，在26日中午從沖繩飛抵桃園機場，有不少樂天金鷹球迷早已在機場等候球星。

▲樂天金鷹洋砲威勒抵台。（圖／記者楊舒帆攝）

樂天強力洋砲威勒（Zelous Wheeler）和新洋將布萊許（Jabari Blash）都在這次名單中，他們親切地和到機場接機的球迷打招呼。剛從西武轉來的淺村榮斗、王牌投手岸孝之等球星陸續接受球迷歡呼，宋家豪現身時也有不少球迷大喊加油，讓他感受家鄉的溫暖。

樂天金鷹預計27日下午在天母球場練球，2月28日下午5點、3月1日下午2點在天母球場進行比賽，宋家豪至少出賽一場。

▲樂天金鷹新洋砲布萊許抵台。（圖／記者楊舒帆攝）