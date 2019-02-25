世籃資格賽／被譏NBA最看嘸選秀　費茲卡斯現成日本王牌

▲日本歸化洋將費茲卡斯（圖／記者季相儒攝）

記者陳瑞浩／綜合報導

日本男籃歸化洋將費茲卡斯（Nick Fazekas）於世界盃亞洲區資格賽繳出場均27.2分、12.5籃板、1.7助攻成績，他出色表現也率日本於資格賽遭4連敗後拉出一波8連勝，最終晉級世界盃，但他生涯初期曾遭評NBA最爛選秀，也術數度打滾海外，但他在踏進日本展穩腳步，在歸化後也已成日本男籃不可或缺的重要主力。

費茲卡斯於2007年曾由小牛（獨行俠前身）以第二輪第34順位選中，當時曾被美媒評為史上最看不懂的選秀（worst draft picks in Mavs history），他在效力4場後遭釋出，隨後在法國、菲律賓、發展聯盟打滾，並於2012年加入日本職業籃球聯賽（B.LEAGUE）效力川崎雷霆勇士隊。

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▲費茲卡斯曾有NBA資歷。（圖／達志影像／美聯社）

費茲卡斯在2017年拿下日職籃板王與MVP，2018年拿下得分王，也連續2年入選最佳5人，日本籃協隨即與他接洽歸化事宜，費茲卡斯表示，「先前日本總是在資格賽相當掙扎，當時我知道我們前面輸了4場比賽，加入之後也感覺隊上比較沒自信。」

日本男籃在歸化費茲卡斯前，在第一輪連續輸給菲律賓、澳洲、台灣、菲律賓，但在迎來費茲卡斯之後，日本馬上就送給澳洲自大洋洲併入亞洲的第一場首敗，隨後便一舉拿下8連勝，於24日最後一階段闖進世界盃。

費茲卡斯表示，「這證明不被看好的球隊也可以拿下勝利，現在我們又變得有信心了，我現在也很開心，因為日本籃球因此變得更壯大。」

▲費茲卡斯（圖／記者季相儒攝）

日本男籃教練拉馬斯（Julio Lamas）也針對球隊闖進世界盃表示，「日本籃協一直都有一個非常診縝密的計畫，我替我們的球員開心，因為即使我們前面輸了4場，他們沒有失去希望，現在闖入世界盃對我們年輕球員也很有利，因為他們可以跟世界上最好的選手競爭。」

日本男籃除了費茲卡斯之外，長期栽培的混血前鋒八村壘與灰熊前鋒渡邊雄太也漸打出影響力，兩人也有望在8月世界盃正賽聯手費茲卡斯衝擊2020東京奧運晉級資格。