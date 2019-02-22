運動雲

> >

PG鞋款NBA最夯喬治緊急關切　威廉森爆鞋Nike市值蒸發逾300億

ETtoday運動雲

▲杜克大學怪物新人威廉森。（圖／達志影像／美聯社）

▲杜克大學怪物新人威廉森。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

杜卡未來NBA大物威廉森(Zion Williamson)21日開賽33秒就「爆鞋」Nike的PG 2.5球鞋，還因此扭傷了膝蓋。而且PG鞋款在NBA頗受歡迎約有40人穿，因此身為球鞋主人的老大哥喬治(Paul George)也立即和Nike反應了解情況，同時也希望威廉森能夠早日康復。

藍魔鬼杜克大學21日在主場面對世仇北卡，威廉森開賽僅33秒就在一次進攻轉身的過程中，不慎打滑扭傷了右膝，左腳還當場「踩破」了Nike的PG 2.5球鞋。喬治說他將和Nike聯繫了解是哪個環節出了問題。

請繼續往下閱讀...

「我希望他沒事，我不確定他的傷有多嚴重，希望他能早日康復。但除此之外我並不完全了解，我引以為傲的球鞋發生了什麼事。我的鞋款在大學以及NBA都相當成功，有很多球員穿，就我所知過去從來沒有發生過這樣的事。」喬治也聯繫杜克總教練K教頭(Mike Krzyzewski)，向威廉森致意。

在NBA賽場上，約有三分之二的球員穿著Nike球鞋，更約有40位球員穿著PG系列鞋款，目前是在聯盟內最受歡迎的簽名鞋款。

身為全美最受矚目大學籃球明星的威廉森受傷後，美國社群媒體上喬治瞬間成為鄉民批評的箭靶。Nike的股價隨後也下跌了約1.37%，市值蒸發逾300億台幣。

▲雷霆喬治。（圖／達志影像／美聯社）

▲喬治。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 威廉森喬治
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

ㄊㄉ→跳蛋爆笑注音猜字大賽 認真沉思卻秒歪變「色色der事」

熱門新聞

「穎迷」丹麥名將看好山口茜全英奪冠：戴資穎需破大賽魔咒

國民拒當「盤仔」！　不打算給哈波10年3億美元合約

秒殺！馬查多教士球衣被掃光　球團暫時停售商品

謝政鵬堅強忍痛奮戰止步8強　返台整理情緒再出發

杜拜女網賽／謝淑薇、詹家姐妹4強碰頭　上演世紀對決

費城人卯起來先搞定哈波　準備再簽凱戈或金柏瑞

讀者回應

﻿

最新新聞

1LamiGirls新團員加入　8日展開春訓

2Red Bull世界紙飛機大賽報名開跑

3PG鞋款NBA最夯喬治緊急關切

4普門16強過一關　將碰平鎮、成德

5Ultraboost19回饋能量史上最強

熱門新聞

1丹麥名將看好山口茜全英賽奪冠

2國民不願給哈波10年3億美元合約

3馬查多教士球衣被掃光　暫時停售

4謝政鵬堅強忍痛奮戰止步8強

5謝淑薇、詹家姐妹4強世紀對決

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

味全龍重返職棒　 領隊與總教練3月底出爐

西武60歲監督示範　陳傑憲：不輸年輕選手

高知雨不停 統一室內備戰雙獅交流賽

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

免費拍還被踐踏真心！　雲林稻草捲負責人怒：改假日開

貪吃汪心急想啃炙燒牛骨頭 秒被燙到抖一下氣瘋罵阿嬤

A柱擋視線文大女遭公車輾斃　謝政鵬IG悼女友：怎能說走就走

朋友永遠看得比自己重要！？　超怪水瓶座個性總是高深莫測

穩鵬菲籍漁工砍人15船員跳海逃 海巡特勤隊不排除格殺劫匪救人
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366