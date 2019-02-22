PG鞋款NBA最夯喬治緊急關切　威廉森爆鞋Nike市值蒸發逾300億

▲杜克大學怪物新人威廉森。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

杜卡未來NBA大物威廉森(Zion Williamson)21日開賽33秒就「爆鞋」Nike的PG 2.5球鞋，還因此扭傷了膝蓋。而且PG鞋款在NBA頗受歡迎約有40人穿，因此身為球鞋主人的老大哥喬治(Paul George)也立即和Nike反應了解情況，同時也希望威廉森能夠早日康復。

藍魔鬼杜克大學21日在主場面對世仇北卡，威廉森開賽僅33秒就在一次進攻轉身的過程中，不慎打滑扭傷了右膝，左腳還當場「踩破」了Nike的PG 2.5球鞋。喬治說他將和Nike聯繫了解是哪個環節出了問題。

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「我希望他沒事，我不確定他的傷有多嚴重，希望他能早日康復。但除此之外我並不完全了解，我引以為傲的球鞋發生了什麼事。我的鞋款在大學以及NBA都相當成功，有很多球員穿，就我所知過去從來沒有發生過這樣的事。」喬治也聯繫杜克總教練K教頭(Mike Krzyzewski)，向威廉森致意。

在NBA賽場上，約有三分之二的球員穿著Nike球鞋，更約有40位球員穿著PG系列鞋款，目前是在聯盟內最受歡迎的簽名鞋款。

身為全美最受矚目大學籃球明星的威廉森受傷後，美國社群媒體上喬治瞬間成為鄉民批評的箭靶。Nike的股價隨後也下跌了約1.37%，市值蒸發逾300億台幣。

▲喬治。（圖／達志影像／美聯社）