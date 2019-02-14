王景成赴泰參與論壇　亞洲田總期許田協承辦2023亞錦賽

▲ 王景成參與2019年東南亞田徑運動展望論壇。（圖／中華田協提供，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

曾任亞洲田徑總會二屆、連任第三屆獨立理事的中華田徑協會秘書長王景成，為積極爭取連任，前往各國拜會，14日受泰國田協之邀前往泰國，參與2019年東南亞田徑運動展望論壇，會中亞洲田總主席達蘭將軍也期許，2023年亞洲田徑錦標賽由中華田徑協會承辦。

亞洲田徑總會4月20日將改選主席、副主席、獨立理事、各委員會選舉，王景成將有意參選亞洲田徑總會獨立理事第三任，中華田協也有意辦理2023年亞洲田徑錦標賽在台灣主辦，王景成先是在11日前往北京拜會中國田協後，14日又受泰國田協邀請，參與2019年東南亞田徑運動展望論壇。

王景成在該會議中致詞，感謝各國對於中華台北田協的支持。而達蘭將軍也公開讚揚中華田協承辦2014年亞洲青年田徑錦標賽、2017年亞洲大獎賽都非常成功，因此支持王景成能夠繼續連任，並期許2023年亞洲田徑錦標賽由中華田徑協會承辦。

2019年東南亞田徑運動展望論壇共有東南亞等11個國家代表出席，達蘭將軍更親自出席，對中華田協主辦2023年亞錦賽都表示相當支持。中華田協也積極配合政府新南向政策，希望能以田徑運動為打開台灣知名度，在國際上爭取更多空間與國際賽事主辦權。

▼王景成（後排左四）和各國代表相見歡。