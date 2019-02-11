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台壽保新春團拜　許吉仁、蔡松嶧離隊

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▲台壽保棒球隊團拜。（圖／台壽保棒球隊提供）

▲台壽保棒球隊團拜。（圖／台壽保棒球隊提供）

體育中心／綜合報導

台中市台灣人壽成棒隊11日由台中市棒球教育基金會廖豊民董事長，及總教練廖剛池帶領全隊進行開工團拜儀式，並由廖豊民董事長發給全隊開工紅包，開啟新年新氣象。

結束長達9天的新春年假，台壽保成棒隊11日在西苑高中棒球場開始投入訓練備戰新的球季，然而新的球季開始，球隊部份也有些許人員異動的部分，原球隊管理余書農因個人生涯規劃離職、投手蔡松嶧以及許吉仁則因家庭因素向球隊提出離隊申請。

▲台壽保棒球隊團拜。（圖／台壽保棒球隊提供）

▲台壽保棒球隊團拜。（圖／台壽保棒球隊提供）

戰力補強部份，去年季末補進前Lamigo桃猿隊投手陳敏賜，希望藉助他投打二刀流的優勢，除了傳承經驗之外，也可補強選手群戰力，陳敏賜的重返業餘申請也已通過，預計可於4/18的成棒甲組春季聯賽賽事出賽。

今年度球隊一樣有聘請日籍選手加入球隊，除了去年效力的長江翔太將於二月中歸隊，新增加去年爆米花聯盟時來台效力的德島投手相澤健勝，相澤健勝也將於三月初抵台加入球隊訓練。

▲台壽保棒球隊團拜。（圖／台壽保棒球隊提供）

▲台壽保棒球隊團拜。（圖／台壽保棒球隊提供）

台壽保成棒隊今年預計參加的四大賽事中，有4月初開打的甲組成棒春季聯賽、7月東岸聯盟邀請賽、棒協主辦的協會盃以及爆米花聯盟兩大賽事，9月安排全隊前往日本進行移地訓練，球團行政部分目前也正積極接洽日本職棒球團，希望能比照去年與日職歐力士二軍的模式，與日本職棒二軍進行較高強度的交流賽，藉此增加選手比賽經驗。

廖豊民也藉由新春團拜的機會，除了勉勵選手們在比賽中都要全力以赴，盡力爭取好的成績之外，更要求選手對自我態度的要求，並表示將在今年試辦企業實習日，希望台中企業能夠提供選手們在練球以及比賽之餘可以有機會到各大企業實習，藉此培養選手的第二專長，讓選手們在離開球隊之後，可以順利的與社會接軌。

未來球隊也會加深與中信兄弟職棒隊的合作，除了主動推薦球隊陣中優秀的選手到中信兄弟測試，對於台中地區的棒球紮根與推動，更會與中信兄弟一起來進行，健全台中地區各級棒球的發展以及增加棒球迷。

▲台壽保棒球隊團拜。（圖／台壽保棒球隊提供）

▲台壽保棒球隊團拜。（圖／台壽保棒球隊提供）

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