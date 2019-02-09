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旅日苦惱乾冷球又不能沾血　畢雯媛狂擦乳液「手指」飛出去

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▲▼ 企業排球聯賽, ATTACKLINE,畢雯媛（17號）（圖／中華排協提供）

▲ 企業排球聯賽,ATTACKLINE,畢雯媛。（圖／中華排協提供）

記者謝孟儒／綜合報導

企業排球聯賽14年下半季，ATTACKLINE苦吞10連敗，雖找回越南外援譚緹，目前仍在適應狀態，其中副攻手畢雯媛曾在日本岡山大學理科附屬高中打球，也談起日本和台灣在打球環境上、以及天氣變化上的大不同。

畢雯媛的媽媽是前國手邱金治，當時因為媽媽的一句話，就前往日本打球，「一開始以為我媽開玩笑，結果他是認真的，他就說：妹妹你要不要去日本打球？我就說好啊，他就說：後天的機票就出發，他可能之前就有籌劃，象徵性詢問我，我以為他開玩笑，殊不知他很認真，現在想想有種被騙感覺。」

不過這一趟日本之旅，也讓畢雯媛學到很多，「很短時間把重點連結，都縮短在這時間內，快又有力！一次訓練不會超過三小時，該有的都有、加強的也會有，讓我發揮強項但也不會忽略我防守很爛，重點在動作有沒有正確、比賽能不能做得出來。」

不過最讓畢雯媛苦手的還是天氣，「日本的天氣很乾冷，台灣溼冷，又常在暖氣房裡，皮膚會很乾，手指很容易裂掉，那時住在宿舍，也要幫忙打掃、洗碗、洗衣服碰到水就很痛，又要練習又碰球，扣球的時候手指頭會裂開、流血，以前冬天的時候，手都有很明顯裂痕。」

「因為他們說球上不能沾血，就要包起來繼續打。」畢雯媛說，「打下去瞬間很痛，但大家都這樣，我在日本天天狂擦乳液，結果發現擦乳液再貼紮的話，貼紮會整個飛出去，教練就會開玩笑跟我說：欸你的手指頭飛出去囉！還要趕快撿回，想說要套進來或是丟掉。」也算是在台灣比較不會有的特別經驗。

▼ 企業排球聯賽,台電女排vs ATTACKLINE,畢雯媛。（圖／記者謝孟儒攝）

▲▼ 企業排球聯賽,台電女排vs ATTACKLINE,畢雯媛（圖／記者謝孟儒攝）

關鍵字： 畢雯媛企業排球ATTACKLINE
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