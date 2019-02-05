4度迎接奧運會　東京再臨「後奧運效應」考驗

▲東京將繼1964年後再度迎接夏季奧運到來。（圖／CFP）

記者洪偵源／綜合報導

夏季與冬季奧運算在一起，2020年東京奧運，是日本第4次迎接奧運會，東京是繼1964年後，再度迎接夏季奧運，奧運帶來正、反面影響，這個國家都經歷過，這一次又會是怎麼樣光景呢？

東京繼1964年再度舉行奧運，時空背景已經不同往日，但仍有些目的相同，1964年東京因奧運的現代化交通設施建設，一舉把城市拉上現代化國際大城的地位，此次同樣要藉此強化交通機能，也要把羽田機場功能再提升。

再者1964年東京奧運，日本要藉著奧運向全世界宣示，已經走出二戰的陰影，此次則是要向全世界宣告，日本已經從311震災的打擊中重新出發，當初能擊敗伊斯坦堡與馬德里，日本女「刀鋒戰士」佐藤真海催淚拉票攻勢，就起了很大作用。

佐藤真海備戰倫敦帕運時，海嘯襲擊了她的家鄉，「有6天的時間，我都不知道家人是否平安，當我找到他們時，我個人的興奮，根本不能與全民族的悲傷相比擬。」 她所代表的，就是日本宣告從震災重新站起來的決心。

這兩大目的，或許能藉著此次東京奧運再一次達成，不過近年來奧運最熱門的研究觀察目標是所謂的「後奧運效應」，才是這次日本真正要面對的，前幾次不論夏季、冬季，都經歷過這樣的影響。

1964年奧運過後，基礎建設停擺，也導致建築業蕭條，大量製造的現代化民生必需品如電視，開始供過於求，景氣也漸趨低迷，導致大企業倒閉，1998年的長野冬季奧運，更是一場惡夢。

長野冬季奧運花費190億美元建設交通與競賽設施，奧運結束後高額的保養費用成了致命傷，拖垮經濟的影響下，竟有超過200家企業破產，是二戰以來經濟衰退最快的地方。

今時今日的東京，已是開發完善的區域，也不像過去配合奧運大興土木，由於全球景氣不理想，奧運再怎麼節儉舉辦，費用仍令人咋舌，尤其過程中又追加過預算，實在不是日本國民樂見，在迎接奧運的到來時，更需要謹慎思考與預先準備面對後續影響。

▲日本武道館因1964年東京奧運而興建，2020年將再度成為奧運競賽場地。（圖／達志影像／美聯社）

