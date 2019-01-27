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簽長約高風險　太空人老闆：未來不會出現10年合約

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▲▼哈波（Bryce Harper）、馬查多（Manny Machado） 組圖。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈波（Bryce Harper）、馬查多（Manny Machado） 都目標10年長約。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

自由球星哈波（Bryce Harper）和馬查多（Manny Machado）休賽季至今都在尋求一紙10年大合約，但隨著球團經營方針改變，加上使用更多的數據來分析球員價值，在太空人老闆克蘭（Jim Crane）眼中，10年長約未來不會再出現，就像恐龍一樣徹底滅絕。

「我想很多球隊都更專注於球員價值，有些球隊向哈波、馬查多提出複數年合約，但我不認為未來會出現10年以上合約，因為現在數據分析非常完善，很多交易都起不了作用。」太空人老闆克蘭表示。

A-Rod（Alex Rodriguez）在2001年賽季前與遊騎兵簽下10年2.52億美元合約，創下當時合約紀錄，隨後洋基也給基特（Derek Jeter）一張10年1.89億美元合約，自此之後，大聯盟僅有少數球員獲得10年長約。

2011年天使與普侯斯（Albert Pujols）簽下10年2.54億美元，水手隊在2013年以10年2.4億美元簽下坎諾（Robinson Cano），且當年普侯斯和坎諾簽約時都已經年滿30歲，2014年「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）與馬林魚簽下13年3.25億美元合約，打破北美四大職業運動合約紀錄。

10年長約通常伴隨著高風險，大聯盟曾出現許多大合約投資失敗的案例，隨著數據分析越來越發達，球團有更多的項目可判斷球員的價值，使球團在投資上也越來越保守，不僅迴避長約風險，也讓球團有更靈活的操作空間。

根據《美聯社》報導，今年休賽季市場依舊冷清，從去年至今一共有164名自由球員，僅58人完成簽約，簽約率僅3成5，工會會長克拉克（Tony Clark）痛批，「這已經嚴重危害到棒球。」

▲馬林魚「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）。（圖／達志影像／美聯社）

▲「怪力男」史丹頓2014年與馬林魚簽13年3.25億天價合約。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 太空人哈波馬查多
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