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澳網／遇刺球后莎莉絲見面鼓勵　科維朵娃走出創傷陰影

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▲▼2019澳網8強，科維朵娃(Petra Kvitova)。（圖／路透）

▲科維朵娃。（圖／路透）

記者林育正／綜合報導

手握兩座溫網冠軍的28歲捷克女將科維朵娃(Petra Kvitova)兩年前在家中遭持刀竊賊劃傷持拍手的消息震驚網壇。儘管手傷得以痊癒，但更難克服的卻是心理恐懼。但在曾經有遇刺經驗的前球后莎莉絲（Monica Seles）經驗分享和開導下，科維朵娃重新奮起，將和大坂直美爭奪澳網冠軍和球后頭銜。

1993年4月30日，莎莉絲在德國漢堡一場比賽中的休息時間，遭到闖入的葛拉芙（Steffi Graf）球迷持刀刺傷，留下1.5公分深的傷口。儘管當時沒有立即生命危險，但莎莉絲離開球壇超過兩年，直到1995年才復出，並在1996年奪下澳網冠軍。

「去年6月我和她第一次見面。其實是她主動邀請我和她會面，真的是非常榮幸。」科維朵娃說。「我知道那件事對她生涯有很深的影響，但那發生在場上有些不同。但能和有類似經驗的她分享想法，這樣的感覺真的很棒。」

科維朵娃位於普羅斯捷約夫的公寓遭到闖入，她在竊賊想用刀抵住她喉嚨時以左手抓住刀面掙脫。而當時她的醫生表示如果能重返頂尖，那將是一大奇蹟。但比傷口癒合更難的是心中的創傷，科維朵娃透露事後她不易相信身邊的人，尤其是男性，更害怕獨自待在房間。

「讓我重新相信身邊的人花了一些時間。我知道不是很多人相信我能回來，站上球場打出高水準的比賽。我到現在都還是有點不相信我打進了決賽。」
 

關鍵字： 澳網科維朵娃
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