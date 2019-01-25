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亞足賽／卡達一球未失擁7進球神射手　本托：南韓要掌握比賽

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▲▼亞洲盃16強,南韓vs巴林, 孫興慜。（圖／CFP）

▲亞洲盃16強,南韓vs巴林, 孫興慜。（圖／CFP，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

亞洲盃亞足賽24日晚間（台灣時間，下同）進入8強賽事，日本和伊朗確定晉級4強，25日晚間9點，兩屆冠軍南韓要對上卡達，南韓驚險挺進8強的對手卡達，在小組賽共打進10顆進球，是所有球隊中火力最兇猛的隊伍，不得不謹慎應戰。

南韓和卡達近期兩度交手各取一勝，南韓本屆小組賽三勝晉級，不過進球數都只有2球之內，16強賽打到延長賽，驚險以2比1擊敗越南；卡達的進攻火力相對驚人，小組賽三場共進了10球，對朝鮮更是6比0大勝，而且和伊朗一樣沒有失球，其中阿里（Almoez Ali）更攻進7球，目前穩坐射手榜第一位。

▼阿里4場比賽攻進7球。

▲卡達阿里。（圖／CFP）

南韓主帥本托認為，「我們要製造機會並且帶走勝利，我不在意孫興慜沒有進球，他在國家隊更重要的是創造機會和得分，這會是一場困難的比賽，卡達擁有很好的攻守能力，也有很出色的球員，是一支很強大的球隊，因此我們必須打出自己的節奏，一定要掌握球權，在中場主導比賽。」

孫興慜則是在越南賽後提到對上巴林的比賽，「表現不滿意因為我們還可以做得更好，但我們確實獲得了結果（晉級），我們必須再繼續往前，非常期待8強賽。」談到從熱刺歸隊後接連參加比賽，「我並不覺得很疲憊，有時候是心態問題，如果心裡感到累了就會累了。」

▼ 亞洲盃16強賽,南韓vs巴林 。李昇祐。

▲▼ 亞洲盃16強賽,南韓vs巴林 。李昇祐（圖／CFP）

「不過我嘗試調整，因為在熱刺比賽也是如此。」孫興慜在奇誠庸的傷退離隊後，成為球隊的領導重心，司職中場2場比賽製造了4進球機會，「奇誠庸離隊對我們是很大損失，但其他人就必須表現得更好才可以。」

南韓和卡達比賽結束後，25日0點則是要上演地主阿聯對上上屆冠軍澳洲，爭取最後晉級4強的門票。

▼亞洲盃16強,南韓vs巴林。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼亞洲盃16強,南韓vs巴林, 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 亞足賽亞洲盃南韓孫興慜奇誠庸
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