唐西奇「森77」　不能踢球只好撕爆自己球衣洩憤

▲獨行俠唐西奇不滿裁判尺度。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

獨行俠23日主場迎戰快艇，「天才少年」唐西奇（Luka Doncic）延續近幾戰欠佳的手感，上半場依舊找不到準頭，並且在快艇防守悍將比佛利（Patrick Beverle）嚴防下，沒有得到裁判的哨聲情緒受到影響，一氣之下在中場結束時將自己的球衣給撕爆。

▲唐西奇一怒之下撕爆自己的球衣。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）



獨行俠交手快艇之戰，上半場唐西奇7投僅2中包括三分球4投皆墨，不過還是有著3次助攻幫助球隊以58比56取得領先，但可能是不滿自己表現欠佳，在第二節結束前投出一記「麵包」三分，轉身往休息室走的時候，唐西奇先把頭塞進球衣內，然後兩手用力一扯就把球衣給撕爆。

唐西奇在下半場穿了件新的球衣回到場上，不過投籃命中率依舊不見起色，但他改用其他方式幫助球隊，包括保護防守籃板，上半場只有抓下一個籃板的他，下半場抓下6個籃板。終場他繳出17分、7籃板、6助攻的數據，三分外線則是投8中0，也創下他進入NBA後單場三分球最多沒進的紀錄。

▲快艇比佛利嚴防唐西奇讓他全場三分8投皆墨。（圖／達志影像／美聯社）



金童唐西奇儘管才打完一半的菜鳥賽季，不過已經展現出超齡的身手以及無可限量的天賦，不過近三戰手感冰冷，場均投籃命中率只有3成，三分外線18投2中命中率只有1成多，也讓他情緒較為浮躁，20日出戰溜馬的比賽不滿裁判吹判，故意用腳踢球首度嚐到驅逐出場的滋味。

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