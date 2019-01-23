高中木聯／成德突破僵局制險勝　晉級保一線生機

▲張澔軒。（圖／記者洪偵源攝）



記者洪偵源／綜合報導

107學年度高中棒球聯賽木棒組，成德高中與屏東高中纏鬥到10局突破僵局制，才靠對方失誤拿下超前分，才以4比3險勝，但晉級否還要看嘉義高中與壽山高中之戰的結果。

107學年度高中棒球聯賽木棒組第一階段賽事，成德、屏中、商水、嘉中、以及壽山分在D組，只有壽山以3勝提前晉級，商水4敗無緣晉級，成德、屏中、嘉中則有戰績互咬的可能。

23日賽事開打前，屏中與嘉中是2勝1敗，成德為1勝2敗，輸球的話就淘汰，若獲勝先保住晉級機會，只要嘉中擊敗壽山，成德就能與嘉中晉級，嘉中落敗，3隊要進行PK。

成德雖在1局下就掉2分，不過在第3與第5局各拿1分追平，屏中5局下靠強迫取分超前，成德7局上三壘有人靠守備失誤追成3比3平手，跟著雙方一路纏鬥到9局打完仍未分勝負。

依競賽規程，第10局起採突破僵局上，從一、二壘有人開始打起，成德7號靠張澔軒內野彈跳造成游擊手失誤拿到1分，之後連續兩棒遭三振錯失繼續搶分機會。

10局下屏中潘柏宏犧牲觸擊，原本推進上二、三壘，結果三壘跑者朝本壘跑被抓到，遭觸殺在本壘前，之後也未能再有攻勢而落敗。

打回超前分的張澔軒表示，其實心情還蠻緊張，因為之前壘上有人都打不回來，「教練跟學長說看上的球就打，有好球就打，沒打好也沒關係。」