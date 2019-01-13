蔡依林領跑渣打馬拉松「怪美的」　肯亞選手全馬組冠軍

▲蔡依林擔任2019渣打馬拉松大使。（圖／主辦單位提供）

體育中心／綜合報導

臺北–「2019 渣打臺北公益馬拉松」13日總統府前開跑，全臺最大、最多視障跑者參與的「渣打臺北公益馬拉松」今年已邁入第六屆，累計超過19萬人次參賽。本屆跑者來自54個國家，參賽年齡最高齡 93 歲，更有超過250組視障跑者及志願陪跑員，共近3萬名跑者一齊無懼開跑。

今年活動更邀請到代言人蔡依林擔任3km鳴槍手為跑者加油打氣，欄神陳奎儒與跳高王子向俊賢則披上 Be Fearless 披風，呼應大會主題之餘，更象徵帶著視障學生的職業夢想而跑，完賽後渣打銀行總經理林遠棟與代言人蔡依林也為兩位體育好手掛上完賽獎牌。賽事當天除了頒發各組別成績優異的跑者，也抽出兩位幸運跑者獲得大獎─免費參加2019渣打新加坡馬拉松， 13K揪團冠軍組別的8位跑者也獲得2019香港渣打馬拉松三天兩夜行。

談起「Be Fearless無所畏懼」時，本屆活動代言人天后蔡依林說：「今年主題之於我意義非凡，新專輯所探討的話題之一便是面對自身恐懼，學會與之共處並勇敢突破它，和 Be Fearless 概念契合。今天看到許多跑者參與賽事，努力挑戰自我的毅力，令我非常感動。」蔡依林認為，只要目標堅定，追求夢想的過程縱使困難再多，最終都能克服。

呼應本屆賽衣設計採用臺北市立啟明學校學生林依錚畫作，受邀參與3K休閒組的跳高王子向俊賢與欄神陳奎儒，身披象徵乘載北、中、南視障學生職業夢想的Be Fearless披風站上跑道，並雙手高舉衝過完賽拱門，展現對視障學生就業的支持。

▲總統府前開跑（圖／主辦單位提供）

跳高王子向俊賢分享：「這次特別為所有視障學生的夢想而跑讓我非常開心！我自己一路上也是受到許多人的支持與鼓勵，希望今天可以讓更多視障朋友與學生知道，有這麼多人都看到你們的夢想、為你們加油。」欄神陳奎儒則呼應：「希望社會與更多企業可以參與，創造對視障朋友友善的態度與環境，今天也是想用行動讓視障學生們知道，在追逐夢想的道路上並不孤獨，只要肯努力踏出一步、大家都會為你加油打氣！」

具國際IAAF/AIMS認證的「渣打臺北公益馬拉松」，本屆賽事吸引54 個國家、近三萬名跑者共襄盛舉。全馬男子組為肯亞籍的Nzyoki Francis Kioko，以2小時22分49秒奪冠 ，曾任視障陪跑員的蘇志濱則是連續三週參與全馬賽事皆跑出台灣第一，本次賽事以2小時39分20秒摘下台灣男子排名冠軍。

▲Nzyoki Francis Kioko獲得全馬組冠軍。（圖／主辦單位提供）

而全馬女子則由台灣籍的蔡昀軒以2小時58分18秒摘下后冠；半馬男子組為台灣籍的周庭印，以1小時09分13秒奪冠，表示認為自己剛開始表現沒有很好，希望調整好步伐後有機會能代表台灣參加奧運比賽。半馬女子冠軍則由台灣籍的傅淑萍以1小時19分31秒摘冠；今年新增的13K揪團挑戰組，由『遠征旅跑』八名跑者以6小時30分14秒加總成績獲得排名冠軍，下個月將一起前往「2019渣打香港馬拉松」，再挑戰半程馬拉松。

今年視障選手組同樣跑出佳績，全程馬拉松男子視障選手由吳春成與陪跑員林宗翰，以3小時24分53秒奪最佳成績，女子視障選手賴玉琴與視障陪跑員黃敬堯則以4小時56分38秒摘下冠軍。