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中職／葉家淇拚開季先發輪值　先求穩定出賽

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▲葉家淇。（圖／記者王真魚攝）

▲葉家淇。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／綜合報導

Lamigo桃猿投手葉家淇冬季聯盟投出佳績，教練團肯定表現，點名開季有望進入先發，對此他本人謙虛表示，不管一二軍都會好好表現：「最重要是穩定投完整季，能拚上一軍的話，也一定會好好努力。」

今年將滿22歲的葉家淇去年在二軍出賽10場，防禦率4.86，球速最快153公里，季後投入冬季聯盟賽事，合計出賽5場，包括4場先發，戰績3勝0敗，防禦率僅1.75。

投手教練吳俊良昨日受訪對葉家淇讚譽有加：「從冬盟賽事來看，他展現了過往沒有的主宰能力，期待他能夠維持下去，我也告訴他一定有機會，春訓好好加油。」

葉家淇感謝教練團的肯定，自認過去一年最大的改變在於心態：「以往總是容易想太多，害怕搞砸結果，卻連帶影響表現，但去過冬盟之後，自己加強心理建設，加上學長們、教練不吝嗇給予建議，也算是對自己比較有信心了。」

去年整季幾乎待在二軍，投手教練林敬民也給葉家淇不少指導，「教練鼓勵我不要害怕，技術面也幫助我滿多的，包括一些小動作的修正，希望能夠轉為好的投球機制；讓下半身帶動上半身、將投球力量最大化。」

冬盟賽事結束後，葉家淇僅休一天便投入自主訓練，在林敬民教練介紹下，接受前桃猿防護員兼體能教練彭慶綸的幫助，「Pachin（彭慶綸）現在專職訓練師，近2年季後都會到南港跟著他一起練習。」

被教練點名有望進入開季先發輪值，葉家淇強調，無論是在一二軍都會全力以赴：「最重要是保持健康、穩定出賽，也希望自己表現再穩定一點。」

關鍵字： 葉家淇中職中華職棒Lamigo桃猿
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