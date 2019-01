菊池雄星首次看球就是一朗　「不知道他是不是真的」

▲菊池雄星 。(圖/達志影像/美聯社)



記者林育正/綜合報導

前西武投手投手菊池雄星在台灣時間4日加盟水手的記者會上,展現了對前輩鈴木一朗的崇拜與尊敬。他不僅表示早在2000年他第一次進場看球,就是看一朗的比賽。面對這位傳奇前輩,他更說:「我不知道他是不是真的存在。」

「鈴木一朗就像是在天空中高高在上的傳奇人物,我不知道他是不是真的存在。我希望先和他見面聊一聊。當我真的和他一起踏上球場,那會是值得珍惜的美好時刻,我非常期待。」菊池雄星說。

菊池雄星還透露大約在2000年他11歲的時候,第一次進場看球就是鈴木一朗在歐力士隊的比賽。水手總管迪波托(Jerry Dipoto)也確定將讓一朗與其他球員競爭大聯盟名單。而只要他保持健康身體狀況沒問題,將在3月20、21日在東京舉行的開幕系列賽上場對決運動家。不過海外系列戰能夠多帶3人,當名單必須縮減至25人,鈴木一朗能否留在名單中還是個問號。

另外菊池雄星和鈴木一朗正式宣布加盟水手時所穿的服裝,也被美國媒體拿來比較。菊池雄星身著成套西裝召開記者會,而17年前鈴木一朗則是非常隨性,穿著寬大牛仔褲和白色t-shirt搭配黑色夾克,整體oversize相當隨性。

