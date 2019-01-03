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詹皇「偉大球員」論引熱議　喬丹：我永遠不會這樣說

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▲公牛喬丹、塞爾提克柏德、熱火卡波諾。（圖／達志影像／美聯社）

▲喬丹不喜歡最偉大球員的稱號，認為對張伯倫、衛斯特不尊重。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

前陣子詹姆斯(LeBron James)上節目表示自己在2016年率領騎士奪得隊史首座冠軍，並且終結北美運動52年冠軍荒，那一刻定義自己是世上最偉大球員，言論一出也引來眾多前輩不滿，而「外界公認的第一人」喬丹過去在節目上談論這問題的影片也再次被放出討論，當時喬丹(Michael Jordan)表示，「我從來不會說自己是歷史最偉大球員。」

「詹皇」當時在總冠軍賽面對勇士已經處在1比3的絕境，但最終卻完成瘋狂逆轉，讓外界都感到不可思議，甚至這次奪冠也將詹姆斯的歷史地位再次提升，他自己也認為那一刻自己就是最偉大球員，不過麥克海爾(Kevin McHale)、「微笑刺客」湯瑪斯(Isiah Thomas)都出面批評他太不尊重過去的傳奇人物。

各界對詹姆斯言論的熱議，有著正反兩極的評價，《The Undefeated》也放出過去喬丹受訪時的影片，這位大家所認定的歷史第一人，卻相當不喜歡這個稱號，「從某種意義上來說，我不想要這個稱號，因為我認為這對張伯倫(Wilt Chamberlain)、衛斯特(Jerry West)不尊重，我從來沒有機會和他們交手，不論大家怎麼說我，但我都沒有機會和他們這些傳奇競爭。」

「當我聽到這個稱號我有點尷尬，因為沒有人知道到底是誰，我很想和過去那些人們比賽，但我從來沒有這個機會，後卻說我比他們還要好，我的意思是，這是外界的看法，我會接受別人的評論，但如果你問我本人，我永遠不會說我是最偉大的球員，因為我沒和在我之前的人比賽。」喬丹表示。

▲▼詹姆斯,LeBron James。（圖／CFP）

▲詹皇的最偉大球員言論一出引來正反兩極評論。（圖／CFP）

關鍵字： NBA詹姆斯喬丹
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