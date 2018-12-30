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張老師專欄／熊貓盃少棒賽閉幕 卑南奪今年第七冠

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▲▼熊貓盃少棒賽台東卑南奪冠軍。圖／張昭雄提供）

熊貓盃少棒賽台東卑南奪冠軍。圖／張昭雄提供）

張昭雄／廣東中山市綜合報導

經過為期一星期熱烈逐鹿後，第八屆熊貓盃少棒賽圓滿結束，來自台灣台東縣卑南少棒隊以全勝佳績奪得冠軍頭銜，亞軍地主熊貓，季軍桃園仁善，殿軍中山乾鑫，由大會負責人馮小龍，東升鎮長黃少平率領各級佳賓分別頒發各項獎項。

昨日最後乙場冠軍爭霸戰，比數你來我往，過程十分緊張扣人心弦，地主熊貓隊首局先得點攻得2分，惟賽至三局結束卑南隊攻勢連連，反以4比2超前，五上熊貓共打11人次，其中有4次四球，並以3支安打攻下6分，9比4再度領先5分之多，原以為底定勝果，不料六下半卑南隊以3支安打及熊貓隊內野守備上暇疪，最後由第三棒邱彥祖敲出一支〔再見二壘安打〕，此局卑南隊一口氣攻得6分，終場以10比9氣走地主熊貓隊奪得冠軍寶座及兩萬元人民幣獎金。

此役熊貓隊安打9支，失誤2次，卑南隊安打7支，失誤4次。賽後卑南隊總教練陳玉鉛表示，贏得相當出其不意，他說，這也是該隊今年度第七座冠軍頭銜，昨日另有一場第七名之爭，也很精彩，來自福建連城的實驗少學隊也以〔再見安打〕9比8逆轉擊敗香港聯隊。

▲▼熊貓盃少棒賽台東卑南奪冠軍。圖／張昭雄提供）

茲獎各項優勝獎項誌下：冠軍台東卑南〔獎金2萬元人民幣，亞軍中山熊貓亞〔1萬2千元〕第三名桃園仁善〔1萬元〕，第五名新北新埔，第六名北市福林，第七名連城實驗，第八名香港聯隊。

個人獎方面─ 最有價值獎：邱彥祖〔卑南〕；　最佳投手獎：邱彥祖〔卑南〕、邱宇珩〔仁善〕、田甲〔乾鑫〕；最佳打擊獎：張源桓〔新埔〕、王興楷〔仁善〕、莊昊勛〔卑南〕；全壘打獎：邱宇珩〔仁善〕；最佳教練獎：陳玉銘〔卑南〕。

關鍵字： 張老師專欄熊貓盃少棒賽
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