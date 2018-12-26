城市盃／培育水原韓職好手　京畿道教頭尊敬台灣比賽

▲城市盃青少棒，韓國京畿道總教練李在重(中)。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

韓國京畿道首度參加城市盃國際青少棒錦標賽，由水原梅香中學校總教練李在重帶聯軍出征，冠軍戰逆轉7比6獲勝，成為首支奪冠的韓國球隊。

李在重曾在2008年帶隊到台東參加比賽，今年是第2次出征來台，他觀察台灣青少棒球員，「攻擊能力很強，但不好意思地說，守備有些小問題，強打者真的蠻多的。」李在重在基層執教20年，剛好來台拿下這座冠軍也讓他擁有難得的回憶，他曾培育出不少職棒球員，包括斗山熊外野手鄭秀彬，還有英雄隊的林秉昱等。

水原在首爾的南方，12月底很冷還會下雪，李在重打趣地說，「這是我第一次在聖誕節期間打比賽。」他也坦言，台灣是適合移地訓練的地方，不過目前韓國棒球協會有所限制。

李在重讚賞城市盃比賽實力水準高且規模很大，看得出來下了很多功夫，所以是帶著「尊敬」的心來比賽。李在重提到，這次比賽是由台北市體育局邀請我們，拿下冠軍我們也會向上呈報，對我們來說是很大的榮耀，明年再邀京畿道來，會有更多的輔助。

水原地區4年前創立KT巫師隊，對地方棒球發展也帶來正面的影響，李在學說，「都市有專屬職棒球隊，所以多了很多補助，對我們來說幫助很大，國高中多了5支球隊。」

▲城市盃青少棒，韓國京畿道奪冠。（圖／記者楊舒帆攝）