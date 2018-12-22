U18明日之星大賽　全壘打王越級挑戰大魔王林益全

▲林益全 。（圖／富邦提供）

體育中心／綜合報導



由富邦金控主辦之「富邦U18明日之星大賽」，將於12月23日(日)在「悍將主場」新莊棒球場火熱開戰。正式賽前一晚冬至夜，主辦單位特別邀請富邦悍將林哲瑄、蔣智賢、沈鈺傑、張耿豪、戴培峰等，與40位青棒球員一起團聚用餐過冬至，與青棒選手分享成為球員一路走來的心路歷程，場面超溫馨。



「富邦U18明日之星大賽」將於23日下午13:00展開。正式賽前，全壘打大賽率先登場！U18重砲手林逸達、林吳晉瑋、劉基鴻、陳聖平將採兩輪決勝負。勝出的全壘打王將能提前登上最高殿堂越級打怪，挑戰「大魔王」富邦悍將重砲林益全，爭奪U18全壘打王頭銜。



林益全曾於2013年奪下中職打擊三冠王，包含打擊王、安打王及全壘打王。這次受邀擔任全壘打大賽魔王，將接受臺灣未來重砲的挑戰，與青棒好手實戰切磋決勝負，傳承全壘打王的精神。



緊接著登場的重頭戲是陳金鋒與王建民夢幻總教頭大對決，兩人所領軍的高中明星白隊與藍隊進行9局實戰交手。比賽進行過程中，總教練還可以伺機啟動「富邦王牌神救援」，由富邦投手游霆崴、打者戴培峰在旁待命，等候兩隊總教練調度。「神救援牌僅限用一次」，這項特別規則也將考驗雙方總教練運籌帷幄的能力。



本次賽事除邀請富邦悍將一、二軍教練，以及穀保家商總教練周宗志與平鎮高中總教練吳柏宏也都將加入教練團助陣，輔佐「鋒哥」與「建仔」互相PK較勁。40名當前最強U18菁英選手首次打破學校編制混隊編組，使這場大賽更添看頭。



青棒好手不只比球技，還要拚人氣。富邦U-18明日之星大賽最佳選手「The One」經過10天的投票競爭，最終票選結果由高中明星白投手張弘稜以13271票，成為網路票選人氣王。網路人氣票選占總積分40%。12月23日當天比賽還有專業評審及媒體票選各占30%，就看誰能獲得最高積分，爭取臺灣青棒「The One」最高頭銜。



富邦金控打造臺灣青棒最高的舞台，「富邦U18明日之星大賽」預計將吸引超過20位國內外球團球探到場觀戰。球迷朋友們也別錯過精彩賽事，12月23日從11點全壘打大賽到下午1點開打的明日之星大賽全程免費入場，並有抽獎活動等你來參與。歡迎球迷到場為臺灣未來之星加油、集氣，參與2018歲末最熱血的青棒賽事富邦U18明日之星大賽 冬至夜分享餐會超溫馨



富邦U18明日之星大賽先發名單



白隊先發陣容相當豪華，先發左投王彥程於今年U18亞青賽對日本隊投出完投勝。先發9人分別是李灝宇（平鎮）、林子豪（平鎮）、劉基鴻（平鎮）、林逸達（高苑）、邱智呈（穀保）、宋晟睿（平鎮）、鄭宗哲（普門）、林辰勳（穀保）、林奕豪（穀保）。



藍隊先發陣容也不容小覷，先發投手李晨薰擁有150公里以上速球，搭配犀利的滑球已經被國內外職棒球團鎖定。先發9人則為陳聖平（成德）、翁耀宗（高苑）、戴焙麟（美和）、林吳晉瑋（穀保）、馬傑森（普門）、岳政華（穀保）、羅暐捷（高苑）、郭玟毅（平鎮）、曾傳昇（高苑）。

▲劉基鴻。（圖／富邦提供）