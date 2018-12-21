運動雲

> >

遭土耳其政府通緝　尼克中鋒坎特開始練習WWE摔角動作

ETtoday運動雲

▲尼克，坎特，Enes Kanter。（圖／達志影像／美聯社）

▲坎特開始練習摔角動作。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

說到聯盟狂人尼克中鋒坎特(Enes Kanter)絕對是其中一人，他不僅在球場上相當強硬，場下的坎特更是瘋狂，不僅先前公開噴土耳其總統遭到土耳其當地政府通緝，但他也絲毫不畏懼仍繼續隔空嗆聲，而近期他在推特上放出自己訓練影片，不過竟然不是籃球而是開始練習WWE摔角招式！

坎特一直是名真性情球員，先前離開雷霆前往尼克也不忘對奧克拉荷馬示好，在杜蘭特(Kevin Durant)選擇加盟勇士後，坎特更直接表明希望雷霆能幫助他擊敗勇士，是不折不扣的「杜黑」，過去更因為批評土耳其總統的獨裁政權，導致他父親遭到判刑，自己更直接被通緝，要判處他4年監禁，現在完全回不了祖國，不過他並不在乎，甚至回應，「才4年而已嗎？」

雖然回不了家，但他現在也已經取得美國永久居留權，更在紐約過得相當不錯的生活，近期他在推特上曬出自己訓練影片，只不過並不是籃球，反倒是練起了WWE摔角招式，並聲稱是自己接下來的職業生活，更有球迷留言，「你表演得非常好」、「無論你做甚麼我都會是你的粉絲。」

儘管這是坎特一項娛樂，但他在尼克表現仍相當亮眼，目前場均上場27.4分鐘，可以攻下15.1分，11.3籃板，2助攻，是球隊第2得分點，其中籃板以及助攻都是生涯新高，不過尼克目前卻只取得9勝24敗，排在東區倒數第4的戰績。

▲尼克，坎特（enes kanter）。（圖／達志影像／美聯社）

▲坎特目前遭到土耳其政府通緝。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA尼克坎特
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

姊弟狂講壞話「媽媽像隻豬」 被大姑偷拍瞬間冰凍：慘了

熱門新聞

坦言屢遭交易很洩氣　林書豪：但被裁掉更糟糕

林書豪不配合老鷹擺爛？　傳魔術有意交易換豪哥

中職／高志綱退役轉任教練　2003亞錦國手只剩恰恰3人

王柏融IG打日文杉谷拳士來留言　桃猿隊友：阿娘威！神童

ABL／決勝期「軟手」　夢想家72比86不敵菲律賓本季首連敗

評選大聯盟最佳10大球帽　洋基僅第5！老虎主場最好看

讀者回應

﻿

最新新聞

1比賽前南華巴西球員全靜坐

2穆雷盼夢想家板凳能挺身而出

3夢想家不敵菲律賓本季首連敗

4屢遭交易洩氣　林書豪：被裁更糟

5井上湧貴崇拜黑田教練再來台灣

熱門新聞

1屢遭交易洩氣　林書豪：被裁更糟

2魔術有意透過交易得到林書豪

3高志綱轉任教練　2003亞錦國手剩3人

4王柏融IG打日文　桃猿隊友：阿娘威！神童

5夢想家不敵菲律賓本季首連敗

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

王柏融正式加盟日職火腿　火腿監督親穿上99號球衣

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

火腿祝福王柏融加入

火腿挑走最好的棒子　洪總預告王柏融將成世界大王

不好意思把王柏融帶到火腿　栗山英樹：好幸福

浪汪全身「蚵殼」一碰剝落流血...　徐文良接通報：有人拿棍要打牠

對天燈喊話「我要娶到周子瑜」　下秒墜毀...網笑：別為難神明

國中被侮辱連踹頭十幾下！　男20年後當街攔老師賞巴掌

168盎司「雙層肉盤」有28種肉　浮誇火鍋還能吃日本A5和牛！

《夢想》參賽者唱兩句就開門 一登　場真實身分..胡彥斌驚訝大叫
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366