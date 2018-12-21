遭土耳其政府通緝　尼克中鋒坎特開始練習WWE摔角動作

▲坎特開始練習摔角動作。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

說到聯盟狂人尼克中鋒坎特(Enes Kanter)絕對是其中一人，他不僅在球場上相當強硬，場下的坎特更是瘋狂，不僅先前公開噴土耳其總統遭到土耳其當地政府通緝，但他也絲毫不畏懼仍繼續隔空嗆聲，而近期他在推特上放出自己訓練影片，不過竟然不是籃球而是開始練習WWE摔角招式！

坎特一直是名真性情球員，先前離開雷霆前往尼克也不忘對奧克拉荷馬示好，在杜蘭特(Kevin Durant)選擇加盟勇士後，坎特更直接表明希望雷霆能幫助他擊敗勇士，是不折不扣的「杜黑」，過去更因為批評土耳其總統的獨裁政權，導致他父親遭到判刑，自己更直接被通緝，要判處他4年監禁，現在完全回不了祖國，不過他並不在乎，甚至回應，「才4年而已嗎？」

Working on my next career @WWE

Got the “W”

You still on your Losing streak @TheCurtHawkins



Shout out to @DanaBrookeWWE pic.twitter.com/sFNMbYY4dP — Enes Kanter (@Enes_Kanter) 2018年12月21日

雖然回不了家，但他現在也已經取得美國永久居留權，更在紐約過得相當不錯的生活，近期他在推特上曬出自己訓練影片，只不過並不是籃球，反倒是練起了WWE摔角招式，並聲稱是自己接下來的職業生活，更有球迷留言，「你表演得非常好」、「無論你做甚麼我都會是你的粉絲。」

儘管這是坎特一項娛樂，但他在尼克表現仍相當亮眼，目前場均上場27.4分鐘，可以攻下15.1分，11.3籃板，2助攻，是球隊第2得分點，其中籃板以及助攻都是生涯新高，不過尼克目前卻只取得9勝24敗，排在東區倒數第4的戰績。

▲坎特目前遭到土耳其政府通緝。（圖／達志影像／美聯社）