遭土耳其政府通緝　尼克中鋒坎特開始練習WWE摔角動作

▲坎特開始練習摔角動作。(圖/達志影像/美聯社)



記者張曜麟/綜合報導

說到聯盟狂人尼克中鋒坎特(Enes Kanter)絕對是其中一人,他不僅在球場上相當強硬,場下的坎特更是瘋狂,不僅先前公開噴土耳其總統遭到土耳其當地政府通緝,但他也絲毫不畏懼仍繼續隔空嗆聲,而近期他在推特上放出自己訓練影片,不過竟然不是籃球而是開始練習WWE摔角招式!

坎特一直是名真性情球員,先前離開雷霆前往尼克也不忘對奧克拉荷馬示好,在杜蘭特(Kevin Durant)選擇加盟勇士後,坎特更直接表明希望雷霆能幫助他擊敗勇士,是不折不扣的「杜黑」,過去更因為批評土耳其總統的獨裁政權,導致他父親遭到判刑,自己更直接被通緝,要判處他4年監禁,現在完全回不了祖國,不過他並不在乎,甚至回應,「才4年而已嗎?」

Working on my next career @WWE

Got the “W”

You still on your Losing streak @TheCurtHawkins



Shout out to @DanaBrookeWWE pic.twitter.com/sFNMbYY4dP