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場均得分下降將近10分　海沃德：仍未找回受傷前自己

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▲▼Gordon Hayward。（圖／CFP）

▲海沃德(Gordon Hayward)。（圖／CFP）

記者黃琮舜／綜合報導

海沃德(Gordon Hayward)在上賽季首戰就因為嚴重的腳踝傷勢報銷，本季復出後表現不如預期，甚至被撤下先發，目前場均得分是10.9分，與他受傷前在爵士隊連三季都在20分左右的成績相差10分左右，他表示現在自己還沒有足夠的信心挑戰禁區的大個子，還沒完全找回過去的自己。

海沃德在上季第一場比賽就是因為要完成空中接力落地不慎而受傷。他表示，「隨著賽季的進行，我的腳踝會越來越強壯，而這些會轉化成切入挑戰大個子以及與隊友空中接力的信心，但現在我還沒有達到最好的程度，我知道自己已經進步很多，但我在面對對方大個子時仍然沒有完全的自信。」

▲海沃德受傷影片。(影片取自Youtube，如遭刪除請見諒)

被降到替補陣容的海沃德被總教練史蒂文生(Brad Stevens)視為第二陣容最重要的組織者，他的表現也會直接影響球隊戰績，在上一戰輸給活塞的比賽海沃德11投3中僅攻下6分2助攻，助攻數量是11月8日以來的新低，史蒂文生也認為隨著更多比賽的進行海沃德的發揮會越來越好。

他的隊友史馬特(Marcus Smart)也說，「從那樣的嚴重傷病中走出來是很困難的，我們為他感到驕傲，他很努力的要找回當初的自己，我們會盡我們所能的幫助他，對他來說是很困難的挑戰，但是我相信他會越來越好。」這幾戰海沃德從板凳出發表現有回穩的跡象，在1日對上灰狼之戰攻下目前本季個人最高的30分。

▼海沃德上季遭遇嚴重傷勢。（圖／達志影像／美聯社）

▲海沃德左腳嚴重傷勢。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA海沃德塞爾提克
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