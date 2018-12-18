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大谷翔平未來新搭檔　天使計畫簽下大砲捕手葛蘭達

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▲2016國聯冠軍戰、道奇葛蘭達開轟。（圖／達志影像／美聯社）

▲葛蘭達拒絕道奇合格報價投身自由市場。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

天使為明年球季積極準備，已經先從總教練開始進行改組，至於球隊陣容補強部分，包括了先發輪值和捕手位置。根據大聯盟官網報導，天使正計劃在自由市場簽下強打捕手葛蘭達（Yasmani Grandal）。

年屆30歲的葛蘭達可說是近代強打捕手代表之一，連續3個球季繳出至少20支全壘打的成績。他自2015年轉戰道奇之後，效力4年期間出賽510場比賽，打擊三圍 .238/.337/.453，累積89轟和245分打點。

從目前天使陣容來看，明年先發捕手將由史密斯（Kevan Smith）擔任，這位從白襪讓渡名單撿來的捕手，在打擊端的貢獻不如葛蘭達出色，若天使成功補進葛蘭達，將有效提升打線火力。

葛蘭達在今年季後合約到期，拒絕道奇球團開出的合格報價，因此，未來與他簽約的球團將會損失選秀權，而原球隊會獲得選秀權補償。

葛蘭達在休賽季陸續收到球隊報價，大都會先前也有意網羅，但在日前已經先以2年1900萬美元簽下明星捕手拉莫斯（Wilson Ramos），因此，代表天使隊少了一個競爭對手，有望加速雙方談約，成為「二刀流」大谷翔平未來的捕手搭檔。

▲拉莫斯（Wilson Ramos）。（圖／達志影像／美聯社）

▲拉莫斯（Wilson Ramos）簽約大都會。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 天使葛蘭達大谷翔平
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