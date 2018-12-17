目前多名NBA教練來自馬刺　波波維奇：就像大家庭

▲馬刺教練波波維奇。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

馬刺教練波波維奇（Gregg Popovich）執教馬刺達22年之久，因戰績出色，曾於馬刺陣中的助教或球員現於聯盟中任職教練已達9人以上，波波維奇就此表示聯盟就像馬刺家族。

馬刺17日將對戰七六人，此役也是前馬刺助教、現七六人總教練布朗（Brett Brown）與馬刺總教練波波維奇的師徒對決，波波維奇因此表示，「我們這有很多人以前在馬刺擔任助教或管理職，這很有趣，你會在很多地方遇到以前的朋友，這對我們來說是一種刺激。」

「我們替他們找到新工作感到開心，我們一直都跟他們保持聯繫，無論走到哪，你可能會在剪輯室、球場上、或管理階層中遇到我們熟悉的人；這就像一個大家庭一樣。」波波維奇補充道。

▲勇士隊總教練柯爾（右）曾於馬刺教練波波維奇（左）任職下擔任球員。（圖／達志影像／美聯社）

聯盟現職管理階層、教練職、球員的前馬刺家族就如波波維奇所言，現役總管與總教練或助理教練多源自於馬刺體系，人數甚至已達9人以上，總教練包含七六人教練布朗、公鹿巴登霍澤（Mike Budenholzer）、快艇教練瑞佛斯（Doc Rivers）、黃蜂教練布雷戈（James Borrego）、公牛教練柏伊蘭（Jim Boylen）、勇士教練柯爾（Steve Kerr）。

助理教練則有籃網助教沃恩（Jacque Vaughn）、七六人助教威廉斯（Monty Williams）、勇士助教布朗（Mike Brown），馬刺因波波執教期間戰績出色，球員、助教等都因此受波波維奇影響，隨著波波維奇的執教生涯越來越長，聯盟中或許很快將看到波波維奇更多的得意子弟於場下運籌帷幄。

▲公鹿教練巴登霍澤前為馬刺助教。（圖／達志影像／美聯社）