運動雲

>

U12世界盃／陳啟盛飆出生涯最速！遭美逆轉自責投得太甜

▲陳啟盛 。（圖／棒協提供）

▲陳啟盛 。（圖／棒協提供）

文／中央社

U12世界盃棒球賽台灣隊陳啟盛今天對美國比賽2局登板化解危機、展現壓制力，直到5局下接連被敲安打失分退場，飆出生涯最速119公里，他表示希望整理好心情、搶下接下來每一勝。

U12世界盃棒球賽超級循環賽（Super Round）複賽，台灣隊今天迎戰美國隊，陳啟盛2局下球隊3比1領先，無人出局，一、二壘有人時接替登板，先投出三振，隊友雖然有發生守備失誤，但陳啟盛沒有受到太大影響，連抓2個出局數、沒有失分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳啟盛投到5局下有狀況，投出1次保送、被敲4支安打失掉4分，兩隊5比5平手時退場，美國隊6局下敲出再見安打，台灣隊5比6吞敗。

陳啟盛今天總計投4局被敲出6支安打，投出3次三振，失掉5分責失分，先前最快球速約116公里，今天轉播顯示最快球速突破至119公里。

陳啟盛表示，賽前教練團就有告知要隨時準備，上場面對危機把球投進好球帶、丟給打者打，交給守備處理，前半段感覺不錯，但5局有點失投、被美國隊打者掌握到，美國隊打者跟其他球隊相比力量很大，球被咬中都會飛蠻遠的。

至於打擊方面，陳啟盛表示，美國隊先發投手控球不是很穩，但第2任投手瓦拉德斯（Kristian Valadez）球速快，可以破120公里，比賽後半段越投越穩，沒辦法掌握得很好。

台灣隊選手賽後情緒低落，陳啟盛表示，賽後教練有鼓勵大家，調整好心情面對明天的比賽，也想要跟隊友說，接下來每一場，大家繼續努力每場都能贏下來。

台灣隊今天賽後戰績2勝2敗，日本、韓國、美國目前戰績都是3勝1敗，台灣明天與韓國交手，美國與日本交手，若美國、韓國搶勝，則美韓晉級冠軍戰，若日本贏美國，台灣贏韓國，台灣還有機會透過比較對戰優質率（TBQ）晉級冠軍戰。

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

打到一半變對手！卡巴耶羅比賽中突遭交易至洋基 轉身告別隊友

打到一半變對手！卡巴耶羅比賽中突遭交易至洋基 轉身告別隊友

快訊／打破沉默！　PLG職籃發聲：合作破局非我方責任

快訊／打破沉默！　PLG職籃發聲：合作破局非我方責任

颱風毀台南球場！獅剩餘主場賽事全受影響　胡金龍引退賽也改期

颱風毀台南球場！獅剩餘主場賽事全受影響　胡金龍引退賽也改期

快訊／太空人迎回柯瑞亞：我回家了 將移防三壘目標拚冠

快訊／太空人迎回柯瑞亞：我回家了 將移防三壘目標拚冠

霍佛德預計與勇士簽2年約　他和「小手套」都在等庫明加

霍佛德預計與勇士簽2年約　他和「小手套」都在等庫明加

兄弟明先發突有變數！鄭浩均傷況曝　雙方為公平先「蓋牌」

兄弟明先發突有變數！鄭浩均傷況曝　雙方為公平先「蓋牌」

U12世界盃／中華隊5:6對美吞關鍵敗陷危機　明對韓國背水一戰

U12世界盃／中華隊5:6對美吞關鍵敗陷危機　明對韓國背水一戰

統一新洋投將到位　林岳平曝：鎖定無亞洲經驗強投

統一新洋投將到位　林岳平曝：鎖定無亞洲經驗強投

U12世界盃／中華隊明對韓國非贏不可！教頭揭晉級希望關鍵

U12世界盃／中華隊明對韓國非贏不可！教頭揭晉級希望關鍵

NBA史上最強的5年表現？　金塊MVP約基奇5大數據全面宰制

NBA史上最強的5年表現？　金塊MVP約基奇5大數據全面宰制

【泰格與雪兒】中華電信

熱門新聞

打到一半變對手！卡巴耶羅比賽中突遭交易至洋基 轉身告別隊友

快訊／打破沉默！　PLG職籃發聲：合作破局非我方責任

颱風毀台南球場！獅剩餘主場賽事全受影響　胡金龍引退賽也改期

快訊／太空人迎回柯瑞亞：我回家了 將移防三壘目標拚冠

霍佛德預計與勇士簽2年約　他和「小手套」都在等庫明加

兄弟明先發突有變數！鄭浩均傷況曝　雙方為公平先「蓋牌」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1太突然！卡巴耶羅比賽中轉隊洋基

2PLG職籃發聲：合作破局非我方責任

3被颱風害慘！獅今年無法回台南了

4震撼交易！太空人迎回柯瑞亞

5霍佛德預計與勇士簽2年約

最新新聞

1平野惠一盛讚陳晨威、林立跑壘

2U12世界盃陳啟盛飆出生涯最速！

3U16頂尖　大津高中5比0完勝陽信北競

4中華隊還有晉級希望！韓國慎防一狀況

5率日本逆轉多國　佐橋陸公盼超越大谷

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【李珠珢的50道陰影】打包帶走！慈妹專業綑綁戶 珠珠戲精魂爆發超投入XD

【純欲風珠珠寶貝】李珠珢超短裙+前胸透膚上衣跳局間舞網友超嗨

張育成再見轟當英雄更在意4局被三振　潑冷水浴洗禮直呼：好冷喔

大哥巨蛋開球！喜翔被FA圈粉起舞　王識賢笑：美的事物很難拒絕

林襄&李多慧互掀裙擺見亮點　屁股貼「吉祥物貼紙」超可愛

【悲憤不已】女公關被割喉亡！　妹妹怒嗆台灣政府：殺人沒有死刑

【抹布會動？】黑貴賓趴桌不動　阿北隨手擦→下秒嚇爛狂拍胸！

【人設全崩】家寧爆生日前抓姦Andy：315房間細數玫瑰！

【高雄1家5口墜谷】南橫路坍空拍畫面曝！特搜垂降56樓深找到遺體

【墜谷瞬間曝】南橫公路突坍方！一家五口慘摔9公尺深谷
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366