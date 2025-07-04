大谷翔平衝刺驚人！美記者揭數據遠超聯盟平均

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊昨天對白襪之戰，以5比4上演戲劇性逆轉再見勝利。大谷翔平此役5打數1安打、貢獻1分打點，第9局成功盜上二壘，並最終跑回再見分。MLB官方記者也揭露大谷驚人的衝刺速度。

根據美國大聯盟數據系統「Statcast」分析員阿德勒（David Adler）的數據，大谷在第9局盜壘時達到每秒28.6英尺的衝刺速度，而他回本壘得分時的速度更高，達每秒29.5英尺，遠高於MLB平均的每秒27英尺。

換算後，大谷跑回本壘的速度約為每秒8.99公尺，展現壓倒性的爆發力，為球隊帶來一場充滿張力的勝利，也讓全場陷入瘋狂。

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總教練羅伯斯（Dave Roberts） 昨天賽後談到大谷盜壘時表示，「那是一個我們給出『綠燈』信號、能將跑者推進得點圈的好時機。在某種意義上，是一次『計算過的賭注』。翔平起跑時機抓得很好，表現得非常出色。」

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）