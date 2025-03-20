MLB東京賽「搶接」道奇蒙西界外飛球　球迷竟是前NFL四分衛

▲MLB東京賽，場邊球迷搶接界外飛球。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）東京開幕系列賽昨（19）日落幕，比賽過程中發生了一個小插曲。前NFL四分衛皮特（Rodney Peete）不小心「攔截」了一顆界外球，讓道奇內野手蒙西（Max Muncy）錯失接殺機會。

皮特過去曾效力於南加州大學（USC），隨後展開數年的NFL生涯。昨日他坐在三壘側看台，比賽進行到6局下，當蒙西試圖越過護網接殺界外球時，皮特先一步將球接住，導致蒙西錯失這次防守機會，當時轉播畫面還拍到蒙西表情略顯不悅。

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Rodney Peete casually making the catch in front of Max Muncy pic.twitter.com/16sGFvMqNT — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) March 19, 2025

事發後，皮特的妻子羅賓森-皮特（Holly Robinson-Peete）在Instagram上發文向蒙西道歉，並解釋當時的情況，「事情是這樣的，我們那個區域不斷有界外球飛過來。」

羅賓森-皮特寫道，「所以我們才會戴著安全帽和手套以防萬一，那顆球直直飛向我的頭！我的前四分衛老公雖然退休了，但他不想讓我被球砸到。對不起，蒙西！」

還好這個小插曲並未影響比賽結果，道奇最終以6比3擊敗小熊，橫掃對手，為新賽季迎來完美開局。