MLB東京賽「搶接」道奇蒙西界外飛球　球迷竟是前NFL四分衛

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

美國職棒大聯盟(MLB)東京開幕系列賽昨(19)日落幕,比賽過程中發生了一個小插曲。前NFL四分衛皮特(Rodney Peete)不小心「攔截」了一顆界外球,讓道奇內野手蒙西(Max Muncy)錯失接殺機會。

皮特過去曾效力於南加州大學(USC),隨後展開數年的NFL生涯。昨日他坐在三壘側看台,比賽進行到6局下,當蒙西試圖越過護網接殺界外球時,皮特先一步將球接住,導致蒙西錯失這次防守機會,當時轉播畫面還拍到蒙西表情略顯不悅。

Rodney Peete casually making the catch in front of Max Muncy pic.twitter.com/16sGFvMqNT