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大谷、索托帶來錯誤訊息　J.D.馬丁尼茲說真話「FA是一場鬥爭」

▲大都會老將馬丁尼茲（J.D. Martinez）單場雙響砲。（圖／達志影像／美聯社）

▲大都會老將馬丁尼茲（J.D. Martinez）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

紐約大都會老將J.D.馬丁尼茲（Julio Daniel Martinez）近日對自由球員市場進行了深入剖析，揭露了這個市場並非表面看起來那麼美好。

馬丁尼茲在接受《The Show》節目主持人海曼（John Heyman）採訪時表示，自由球員市場對於像大谷和索托這樣的明星球員來說是一筆大生意，但這種情況只是例外而非常態。對於大多數球員來說，自由球員市場是一條苦難之路。阿隆索（Pete Alonso）和布萊格曼（Alex Bregman）便是典型的例子，他們在市場上並未獲得與其實力相符的薪酬。

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「除非你是索托或大谷這樣的頂級球員，否則自由球員市場對你來說將是一場鬥爭，」馬丁尼茲說。「當你看到那些你已經超越的球員，他們的薪水比你高很多時，這會傷害你的自尊心。」

馬丁尼茲強調，雖然大谷翔平和索托的數百萬美元交易可能讓人誤以為所有參與自由球員市場的球員都能得到類似待遇，但這遠非事實。自由球員市場是一個選擇，但並不那麼容易。這個市場對於那些不想在球隊中停留太久的球員來說，雖是一個展示自己的平台，但其中充滿了挑戰和不確定性。

對於大多數球員來說，自由球員市場是一場長跑，需要大量的耐心和毅力。馬丁尼茲希望通過自己的經歷告訴大家，這個市場並非只對少數精英有利，更多的是對特許經營權有最大潛在利潤的人受益。

關鍵字： MLB自由球員市場球壇現況馬丁尼茲美聯社

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