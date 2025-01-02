運動雲

>

約基奇超狂大三元3節就打卡　楊恩締NBA史上第3長助攻紀錄

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

金塊今（2）日在主場面對老鷹，「小丑」約基奇（Nikola Jokic）上半場打完僅差1助攻就完成大三元，本場僅打3節就下班，繳出23分、17籃板、15助攻的超狂數據，終場金塊139比120大勝老鷹。

約基奇上半場11投5中，拿下13分、10籃板、9助攻，在第3節還剩2分54秒，送出助攻給衛斯布魯克（Russell Westbrook）完成上籃，達成職業生涯第144次大三元。

半場結束時，金塊74比71小幅領先老鷹。兩隊在第3節畫下分水嶺，金塊布勞恩（Christian Braun）連續衝擊老鷹禁區斬獲5分，加上小波特（Michael Porter Jr）單節命中3記三分，帶領金塊6分鐘內打出23比6的攻勢，迅速拉開比分。老鷹本節吞下2次技術犯規，分別是一哥楊恩（Trae Young）與杭特（De'Andre Hunter）因假摔被判技術犯規。

[廣告]請繼續往下閱讀...

金塊約基奇第3節打滿12分鐘，第4節未再上場，後續老鷹無力追趕，金塊徹底拉開比分，終場金塊以139比120擊敗老鷹。

▲金塊約基奇29分鐘砍23分、17籃板、15助攻大三元。（圖／達志影像／美聯社）

▲金塊約基奇29分鐘砍23分、17籃板、15助攻大三元。（圖／達志影像／美聯社）

金塊本場罰球表現完美無瑕，21投全中。且團隊以44次助攻創下賽季新高，本季目前2比0全勝老鷹。上一戰金塊以141比111大勝老鷹30分，約基奇當時貢獻48分、14籃板。

雖然苦吞敗，但老鷹楊恩連續193場例行賽都至少有5助攻表現，成為NBA歷史上第3長紀錄，僅次於爵士傳奇後衛史塔克頓（John Stockton）的336場和「微笑刺客」湯瑪斯（Isiah Thomas）的209場。

▲金塊莫瑞（左）、老鷹楊恩（右）。（圖／達志影像／美聯社）

▲金塊莫瑞（左）、老鷹楊恩（右）。（圖／達志影像／美聯社）

金塊全隊7人得分上雙，約基奇攻下23分、17籃板、15助攻的大三元；衛斯布魯克登上先發後再度繳雙位數助攻，16分、11籃板；莫瑞（Jamal Murray）與小波特都得到21分；布勞恩15分、史崔華（Julian Strawther）13分、華森（Peyton Watson）11分。

敗隊老鷹楊恩表現最佳，攻下30分、9助攻；杭特板凳出發收穫20分，有3記三分球；法國狀元里薩希（Zaccharie Risacher）挹注13分。

關鍵字： NBA約基奇楊恩衛斯布魯克金塊老鷹

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

恭喜！　台灣12強球員登記結婚：我有老婆囉

恭喜！　台灣12強球員登記結婚：我有老婆囉

NBA活塞主控驚悚重傷！左腿遭猛烈撞擊哀號　隊友忍不住哭了

NBA活塞主控驚悚重傷！左腿遭猛烈撞擊哀號　隊友忍不住哭了

快訊／林昀儒奪乒超總決賽冠軍！「梁靜儒」組合爆紅戰績超猛

快訊／林昀儒奪乒超總決賽冠軍！「梁靜儒」組合爆紅戰績超猛

快訊／陳子豪補償結果出爐　兄弟選擇全額900萬

快訊／陳子豪補償結果出爐　兄弟選擇全額900萬

富邦悍將宣布簽回4人　戰力外補強賴鴻誠等3人

富邦悍將宣布簽回4人　戰力外補強賴鴻誠等3人

日本監督曝12強「不如台灣之處」　一度想辭職點名感謝大谷

日本監督曝12強「不如台灣之處」　一度想辭職點名感謝大谷

宋文華找到下一站　新球季轉戰味全龍

宋文華找到下一站　新球季轉戰味全龍

女兒長得好可愛　林昱珉煩惱太早交男朋友

女兒長得好可愛　林昱珉煩惱太早交男朋友

被交易到籃網首戰打1分鐘就倒下　湖人舊將被絆倒恐釀嚴重膝傷

被交易到籃網首戰打1分鐘就倒下　湖人舊將被絆倒恐釀嚴重膝傷

大谷翔平採用「新準備動作」　道奇教頭給意見

大谷翔平採用「新準備動作」　道奇教頭給意見

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

熱門新聞

恭喜！　台灣12強球員登記結婚：我有老婆囉

NBA活塞主控驚悚重傷！左腿遭猛烈撞擊哀號　隊友忍不住哭了

快訊／林昀儒奪乒超總決賽冠軍！「梁靜儒」組合爆紅戰績超猛

快訊／陳子豪補償結果出爐　兄弟選擇全額900萬

富邦悍將宣布簽回4人　戰力外補強賴鴻誠等3人

日本監督曝12強「不如台灣之處」　一度想辭職點名感謝大谷

讀者回應

﻿

熱門新聞

1恭喜！　台灣12強球員登記結婚

2NBA活塞主控驚悚重傷！隊友哭了

3快訊／林昀儒奪乒超總決賽冠軍！

4陳子豪補償結果　兄弟全額900萬

5富邦簽4人　戰力外補賴鴻誠等3人

最新新聞

1陳子豪補償選全額　兄弟：經過縝密思考

2日本隊友：廖苡任可愛到犯規！

3台鋼雄鷹「翅膀硬了」　年度口號企圖心

4大聯盟記者估「投手大谷」7到8勝

5史上第7快大三元！約基奇僅花20分16秒

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

曾頌恩將登上鈔票驚喜　「以後只換500」

經典賽資格賽35人農曆年後集合　蔡其昌承諾大巨蛋集訓最高規格

12強特展搶先看！江國豪推薦最後一球　曾頌恩點名勵志小語

賴清德總統承諾　「12強冠軍將登上500元鈔票」

賴清德好奇12強奪冠「表情包」　江國豪、曾頌恩親解真相

【白跨了】#跨年 等101煙火拍錯棟！300人倒數完崩潰：87喔～

黃宣唱一半..合體聲樂老師飆〈Shallow〉　Lulu麻煩他翻譯..亂翻一通XD

安心亞爆乳馬甲裝　「幫你呼呼」辣翻

轎車自助加油被按喇叭嫌慢　網友算騎士才等30秒掀議論

徐佳瑩跨年限定　突唱〈姐姐+APT.〉
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366