約基奇超狂大三元3節就打卡　楊恩締NBA史上第3長助攻紀錄

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

金塊今(2)日在主場面對老鷹,「小丑」約基奇(Nikola Jokic)上半場打完僅差1助攻就完成大三元,本場僅打3節就下班,繳出23分、17籃板、15助攻的超狂數據,終場金塊139比120大勝老鷹。



約基奇上半場11投5中,拿下13分、10籃板、9助攻,在第3節還剩2分54秒,送出助攻給衛斯布魯克(Russell Westbrook)完成上籃,達成職業生涯第144次大三元。

Nikola Jokic barges into 2025 with the first ever 20+ PT, 15+ REB, 15+ AST game in less than 30 minutes ????



23 PTS I 17 REB I 15 AST



