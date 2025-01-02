約基奇超狂大三元3節就打卡　楊恩締NBA史上第3長助攻紀錄

Puttin' up numbers in 30 minutes pic.twitter.com/nEq7RhjEea — Denver Nuggets (@nuggets) January 2, 2025

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

金塊今（2）日在主場面對老鷹，「小丑」約基奇（Nikola Jokic）上半場打完僅差1助攻就完成大三元，本場僅打3節就下班，繳出23分、17籃板、15助攻的超狂數據，終場金塊139比120大勝老鷹。



約基奇上半場11投5中，拿下13分、10籃板、9助攻，在第3節還剩2分54秒，送出助攻給衛斯布魯克（Russell Westbrook）完成上籃，達成職業生涯第144次大三元。

Nikola Jokic barges into 2025 with the first ever 20+ PT, 15+ REB, 15+ AST game in less than 30 minutes ????



23 PTS I 17 REB I 15 AST



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半場結束時，金塊74比71小幅領先老鷹。兩隊在第3節畫下分水嶺，金塊布勞恩（Christian Braun）連續衝擊老鷹禁區斬獲5分，加上小波特（Michael Porter Jr）單節命中3記三分，帶領金塊6分鐘內打出23比6的攻勢，迅速拉開比分。老鷹本節吞下2次技術犯規，分別是一哥楊恩（Trae Young）與杭特（De'Andre Hunter）因假摔被判技術犯規。

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金塊約基奇第3節打滿12分鐘，第4節未再上場，後續老鷹無力追趕，金塊徹底拉開比分，終場金塊以139比120擊敗老鷹。

▲金塊約基奇29分鐘砍23分、17籃板、15助攻大三元。（圖／達志影像／美聯社）

金塊本場罰球表現完美無瑕，21投全中。且團隊以44次助攻創下賽季新高，本季目前2比0全勝老鷹。上一戰金塊以141比111大勝老鷹30分，約基奇當時貢獻48分、14籃板。

雖然苦吞敗，但老鷹楊恩連續193場例行賽都至少有5助攻表現，成為NBA歷史上第3長紀錄，僅次於爵士傳奇後衛史塔克頓（John Stockton）的336場和「微笑刺客」湯瑪斯（Isiah Thomas）的209場。

▲金塊莫瑞（左）、老鷹楊恩（右）。（圖／達志影像／美聯社）

金塊全隊7人得分上雙，約基奇攻下23分、17籃板、15助攻的大三元；衛斯布魯克登上先發後再度繳雙位數助攻，16分、11籃板；莫瑞（Jamal Murray）與小波特都得到21分；布勞恩15分、史崔華（Julian Strawther）13分、華森（Peyton Watson）11分。

敗隊老鷹楊恩表現最佳，攻下30分、9助攻；杭特板凳出發收穫20分，有3記三分球；法國狀元里薩希（Zaccharie Risacher）挹注13分。