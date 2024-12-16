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詹皇回歸飛扣再賞追魂鍋！　戴維斯忍肩傷轟40分16籃板宰灰熊

記者游郁香／綜合報導

湖人今(16)日迎回過去2戰都缺陣的天王詹姆斯(LeBron James)，他開賽不久就大秀飛扣，隨即再賞給對手一記「追魂鍋」，狀態相當不錯，他的搭檔戴維斯(Anthony Davis)也展現宰制力，儘管第3節一度抱著左肩倒地，最終仍繳出40分、16籃板的雙十數據，率隊以116比110擊退灰熊。

詹姆斯因為左腳痠痛缺席了過去2場比賽，在整整休息了8天後，他今日總算歸隊，他坦承左腳傷勢並未痊癒，這是一個困擾了他多年的問題，「這是每天都要面對的事情……但在休息期間，我還是能做一些很棒的事情。」

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▲▼湖人詹姆斯、戴維斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼湖人天王詹姆斯回歸。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼湖人詹姆斯、戴維斯。（圖／達志影像／美聯社）

不過詹姆斯表示自己「感覺相當不錯」，他今日開賽不到3分鐘，就來了一記猛扣，並賞給灰熊主將貝恩(Desmond Bane)一記「追魂鍋」，宣告自己滿血歸來，他最終繳出18分、8籃板和8助攻的全能數據。

湖人當家長人戴維斯則持續宰制賽場，上場33分鐘就以22投15中攻下40分、16籃板和2助攻，外帶2抄截、1火鍋，他一度在第3節還剩5分46秒時傷到左肩，跌坐在地上，表情相當痛苦，讓主場球迷捏了把冷汗，但他沒有就此退場，終場前22.1秒，他以一記雙手暴扣終結這場比賽。

湖人最終以116比110擊敗灰熊，戰績提升到14勝12敗，排在西區第10。隨隊記者布哈(Jovan Buha)表示，這一戰是洛城自開幕戰以來，贏得最精彩的一次，雙巨頭都有全能演出，剛復出的里夫斯(Austin Reaves)得到19分、8助攻，小將克里斯蒂(Max Christie)在防守曼菲斯一哥莫蘭特(Ja Morant)上表現出色，莫蘭特此戰雖拿下20分，但整場21投僅6中。

▲▼湖人詹姆斯、戴維斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼湖人戴維斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼湖人詹姆斯、戴維斯。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇戴維斯AD灰熊莫蘭特

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