詹皇回歸飛扣再賞追魂鍋！　戴維斯忍肩傷轟40分16籃板宰灰熊

記者游郁香/綜合報導

湖人今(16)日迎回過去2戰都缺陣的天王詹姆斯(LeBron James),他開賽不久就大秀飛扣,隨即再賞給對手一記「追魂鍋」,狀態相當不錯,他的搭檔戴維斯(Anthony Davis)也展現宰制力,儘管第3節一度抱著左肩倒地,最終仍繳出40分、16籃板的雙十數據,率隊以116比110擊退灰熊。

詹姆斯因為左腳痠痛缺席了過去2場比賽,在整整休息了8天後,他今日總算歸隊,他坦承左腳傷勢並未痊癒,這是一個困擾了他多年的問題,「這是每天都要面對的事情……但在休息期間,我還是能做一些很棒的事情。」

▲▼湖人天王詹姆斯回歸。(圖/達志影像/美聯社)

不過詹姆斯表示自己「感覺相當不錯」,他今日開賽不到3分鐘,就來了一記猛扣,並賞給灰熊主將貝恩(Desmond Bane)一記「追魂鍋」,宣告自己滿血歸來,他最終繳出18分、8籃板和8助攻的全能數據。

湖人當家長人戴維斯則持續宰制賽場,上場33分鐘就以22投15中攻下40分、16籃板和2助攻,外帶2抄截、1火鍋,他一度在第3節還剩5分46秒時傷到左肩,跌坐在地上,表情相當痛苦,讓主場球迷捏了把冷汗,但他沒有就此退場,終場前22.1秒,他以一記雙手暴扣終結這場比賽。

湖人最終以116比110擊敗灰熊,戰績提升到14勝12敗,排在西區第10。隨隊記者布哈(Jovan Buha)表示,這一戰是洛城自開幕戰以來,贏得最精彩的一次,雙巨頭都有全能演出,剛復出的里夫斯(Austin Reaves)得到19分、8助攻,小將克里斯蒂(Max Christie)在防守曼菲斯一哥莫蘭特(Ja Morant)上表現出色,莫蘭特此戰雖拿下20分,但整場21投僅6中。

▲▼湖人戴維斯。(圖/達志影像/美聯社)