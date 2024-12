詹皇39分大三元！4萬1000分里程碑又輸　「不被壓倒就沒事」

記者游郁香/綜合報導

湖人天王詹姆斯(LeBron James)今(7)日率隊到老鷹主場踢館,兩隊打到延長賽才分出勝負,即將度過40歲生日的詹皇鏖戰43分鐘,猛砍39分大三元,迎來4萬1000分里程碑,洛城卻在最後時刻放給「鷹王」楊恩(Trae Young)砍三分,終場以132比134飲恨,戰績下滑到12勝11敗,跌到西區第10。

LeBron and AD put up monster numbers in Atlanta ????



Davis supplied 38 PTS, 10 REB and 8 AST while LeBron recorded his 7th triple-double of the season, putting up 39 PTS, 10 REB, 11 AST and 6 3PM! pic.twitter.com/ttaDWywjts