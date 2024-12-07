詹皇39分大三元！4萬1000分里程碑又輸　「不被壓倒就沒事」

記者游郁香／綜合報導

湖人天王詹姆斯(LeBron James)今(7)日率隊到老鷹主場踢館，兩隊打到延長賽才分出勝負，即將度過40歲生日的詹皇鏖戰43分鐘，猛砍39分大三元，迎來4萬1000分里程碑，洛城卻在最後時刻放給「鷹王」楊恩(Trae Young)砍三分，終場以132比134飲恨，戰績下滑到12勝11敗，跌到西區第10。

LeBron and AD put up monster numbers in Atlanta ????



Davis supplied 38 PTS, 10 REB and 8 AST while LeBron recorded his 7th triple-double of the season, putting up 39 PTS, 10 REB, 11 AST and 6 3PM! pic.twitter.com/ttaDWywjts — NBA (@NBA) December 7, 2024

歷經3日作客灰狼16投4中僅拿10分的低迷表現，詹姆斯連2場命中率突破5成，今日作客老鷹一役，他以25投14中狂轟39分、11助攻、10籃板，生涯第119次大三元，也是個人36歲之後第7度完成30分大三元，另一位在36歲後還能飆30分大三元的球員是洛城傳奇布萊恩(Kobe Bryant)，且他只辦到過1次。

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▲湖人天王詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

詹姆斯也找回外線準星，今日三分球11投6中，搭檔戴維斯(Anthony Davis)則以27投15中砍下38分、10籃板、9助攻，外帶2火鍋，兩人合砍了77分，無奈這並不足以幫助紫金軍團取得勝利。

延長賽最後8秒，洛城防守出現大漏洞，讓「鷹王」楊恩砍進左側45度角致勝三分，老鷹取得134比132超前，詹皇終場前1.2秒的三分出手也不進，最終以2分飲恨；楊恩這一戰繳出31分、20助攻驚人的雙十表現。

▲老鷹一哥楊恩。（圖／達志影像／美聯社）

詹姆斯生涯總得分突破4萬1000分的這一天，球隊以輸球收場，戰績下滑到12勝11敗，跌到西區第10。詹皇坦承，有5名主力都因傷缺陣，這對球隊來說非常具有挑戰性，特別是考慮到他們本季本來就沒有犯錯的餘地。

對於快滿40歲仍能繳出39分大三元，詹姆斯說，「我只是上場並以正確的方式打球，努力競爭並且每次都全力以赴。我能打球的時間非常有限，所以我只要能繼續打我熱愛的比賽就感到很開心。」

▲湖人天王詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

詹姆斯幾乎做了所有能幫助球隊贏球的事，隊友卻再次讓他失望，主帥瑞迪克(JJ Redick)不諱言，「對比賽最後階段的執行力確實存在挫折感。」不過詹皇強調，「只要我們不被壓倒，我們就會沒事。」

▲老鷹一哥楊恩。（圖／達志影像／美聯社）