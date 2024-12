河村勇輝G聯盟飆準大三元！　創旅美單場最高得分

▲河村勇輝。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

河村勇輝今日(1日)代表NBA灰熊下屬的G聯盟球隊曼菲斯疾行出賽,他擔任先發控衛登場35分鐘,砍下15分、11助攻、8籃板接近大三元的表現,達成旅美以來的單場最高分,並完成了在G聯盟的第二次雙十,可惜球隊最終失利,疾行以102比115敗給鵜鶘下屬的伯明罕中隊,吞下2連敗。

Yuki Kawamura vs Birmingham



• 15 PTS

• 8 REB

• 11 AST (8 TO)

• 3 STL

• 3/5 3PT



Kawamura is a playmaking maestro in transition because he’s such a good rebounder. Rebound & Run! It’s up to his teammates to make themselves available in the halfcourt. pic.twitter.com/EtPa1THneq https://t.co/eai52SfRtO