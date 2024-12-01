河村勇輝G聯盟飆準大三元！　創旅美單場最高得分

▲河村勇輝。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

河村勇輝今日（1日）代表NBA灰熊下屬的G聯盟球隊曼菲斯疾行出賽，他擔任先發控衛登場35分鐘，砍下15分、11助攻、8籃板接近大三元的表現，達成旅美以來的單場最高分，並完成了在G聯盟的第二次雙十，可惜球隊最終失利，疾行以102比115敗給鵜鶘下屬的伯明罕中隊，吞下2連敗。

Yuki Kawamura vs Birmingham



• 15 PTS

• 8 REB

• 11 AST (8 TO)

• 3 STL

• 3/5 3PT



Kawamura is a playmaking maestro in transition because he’s such a good rebounder. Rebound & Run! It’s up to his teammates to make themselves available in the halfcourt. pic.twitter.com/EtPa1THneq https://t.co/eai52SfRtO [廣告]請繼續往下閱讀... November 30, 2024

這場比賽是河村的G聯盟第4戰。他在上半場便貢獻了12分、4助攻和3籃板，其中包括2記三分球。然而，他也出現了多達7次失誤。

進入下半場，河村調整了表現，將失誤控制在僅1次，並在最後1節連送5次助攻。河村本場出賽全隊最長的35分鐘，出手13次命中5球，以15分、11助攻和8籃板，附帶3記三分的表現，受到球迷的喝采。

賽後，球迷在社群平台X上表達興奮之情，「後半場助攻超級亮眼」、「河村的修正能力果然厲害」、「差一點就達成大三元了」、「半夜看到消息直接清醒」。