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爆冷輸給排名168的中華隊　新加坡主帥：我們像在睡覺

▲中華隊3比2擊敗新加坡摘勝。（圖／中華足協提供）

▲中華隊3比2擊敗新加坡摘勝。（圖／中華足協提供）

實習記者胡冠辰／綜合報導

中華男足昨（18）日晚間在國際友誼賽客場對上「雄獅勁旅」新加坡，本戰中華隊攻勢凌厲，上半場就靠著刁天龍的左腳破門先馳得點，雙方短兵相接後終場中華隊就以3比2擊敗新加坡，結束近期7連敗大低潮，賽後也讓新加坡主帥無奈表示，球隊「像在睡覺一樣」。

上半場第21分鐘，中華隊率先發動進攻，前鋒游耀興右側禁區吊中，刁天龍持球後利用左腳抽射破門成功，幫助球隊1比0先馳得點取得領先；第73分鐘中華隊攻勢再起，邊鋒陳浩瑋直塞球傳給台瑞混血的主將岳明峰，後者接球後晃過新加坡門將輕鬆破門，中華隊將領先優勢擴大至2比0。

▲台瑞混血岳明峰。（圖／中華足協提供）

▲台瑞混血岳明峰。（圖／中華足協提供）

第85分鐘主場新加坡進球破蛋，將比分追到1比2，第89分鐘中華隊陳浩瑋底線傳中，前鋒安以恩在門前利用頭球攻勢破門得手，中華隊進帳保險分取得3比1領先，即便新加坡在傷停補時再進一球也無濟於事，終場中華隊就以3比1擊敗新加坡，結束7連敗。

「我們希望挑戰自己，嘗試新系統或新組合，」新加坡日籍主帥小倉勉賽後談到球隊失利時表示，「如果未來真的發生類似情況，我們已經可以預期這些問題，比如我們現在知道有球員可以勝任不同的位置，或者有些球員更適合作為比賽最後20分鐘的變數，而非首發。」

「這些都是我在過去兩場比賽中學到的東西，對於即將到來的東南亞錦標賽（AFF）是一大優勢，」小倉勉接著提到，輸球本身是難以接受的，但他也說，「當然，我對未能贏球感到不滿，這是一個令人失望的地方，我們希望贏下每場比賽，所以有一些好的方面，但也有一些需要改進的地方。」

當被問及比賽大部分時間內，新加坡球員缺乏緊迫感以及積極性的問題時，小倉勉透露自己已經與球員們進行討論，「在上半場，我們沒有製造任何像樣的機會，這是個問題，」小倉勉表示，「相比上一場比賽（對陣緬甸），我們那場有很多機會，而這場比賽的上半場，我們像在睡覺一樣。」

「我告訴球員，他們需要更有鬥志，多跑動，特別是當我們有機會時，我們需要三四名甚至五名球員進入禁區，而不是僅僅一兩名，相比比賽最後五分鐘，那時每個人都想進入禁區爭取勝利，這樣我們才有可能改變局勢。」

「我已經多次告訴他們，但有時僅僅意識到概念還不夠。」小倉勉最後說道。

關鍵字： 足球友誼賽中華隊新加坡

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