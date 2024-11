爆冷輸給排名168的中華隊　新加坡主帥：我們像在睡覺

▲中華隊3比2擊敗新加坡摘勝。(圖/中華足協提供)



實習記者胡冠辰/綜合報導

中華男足昨(18)日晚間在國際友誼賽客場對上「雄獅勁旅」新加坡,本戰中華隊攻勢凌厲,上半場就靠著刁天龍的左腳破門先馳得點,雙方短兵相接後終場中華隊就以3比2擊敗新加坡,結束近期7連敗大低潮,賽後也讓新加坡主帥無奈表示,球隊「像在睡覺一樣」。

???????? Chinese Taipei defeating 2-3 Singapore was in my books and people who follow me know what I'm talking about.



What a amazing performance from the Blue Wings.



Chris Tiao with a lovely goal (1 goal and 1 assist in two matches).



Kouamé, Yao-Hsin, Sandgberg were in a top level. pic.twitter.com/OgTsicCc4n