洋基續命成功將迎「哥吉拉」　松井秀喜擔任G5開球嘉賓

▲松井秀喜披洋基戰袍。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

紐約洋基今天(30日)在世界大賽0勝3敗背水一戰的絕對劣勢下,靠著去年金手套游擊手沃爾普(Anthony Volpe)3局下轟出逆轉比分的滿貫砲展開反攻,最終以11比4扳倒道奇成功續命;根據日媒最新報導,G5洋基主場的開球嘉賓將是前洋基球星、「哥吉拉」松井秀喜開球。

