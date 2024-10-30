洋基續命成功將迎「哥吉拉」　松井秀喜擔任G5開球嘉賓

▲松井秀喜披洋基戰袍。(圖／達志影像／美聯社)



實習記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基今天（30日）在世界大賽0勝3敗背水一戰的絕對劣勢下，靠著去年金手套游擊手沃爾普（Anthony Volpe）3局下轟出逆轉比分的滿貫砲展開反攻，最終以11比4扳倒道奇成功續命；根據日媒最新報導，G5洋基主場的開球嘉賓將是前洋基球星、「哥吉拉」松井秀喜開球。

Get ready to cheer! Hideki Matsui is stepping up to the mound for the ceremonial first pitch in Game 5 of the World Series. Will he throw a strike or a sore shoulder? Tune in to find out and enjoy the nostalgia! Catch all the action here: https://t.co/elxky6wS3w [廣告]請繼續往下閱讀... October 30, 2024

目前擔任洋基總經理特別顧問的松井秀喜，在15年前曾成為首位獲得世界大賽MVP的日本選手，也是大聯盟史上第一位以指定打擊身份拿到世界大賽MVP的球員；當時洋基在與費城人隊世界大賽的六場比賽中，松井秀喜總計13打數8安打、6成15打擊率、掃出3轟、8打點，表現十分亮眼。

今年世界大賽第三戰回到洋基主場，由當年隊長基特（Derek Jeter）擔任開球嘉賓，而今天第四戰則由90年代黃金時期的前外野手歐尼爾（Paul O'Neill）擔任開球嘉賓，最終洋基11比4轟垮道奇，取得世界大賽首場勝利，這場比賽洋基單場攻下11分是自1978年第五戰（12比2）擊敗道奇、奪得4勝2敗的世界冠軍以後的世界大賽最多得分。

Hideki "Godzilla" Matsui will be throwing the ceremonial first pitch at tomorrow's Game 5 of the World Series!!! pic.twitter.com/3JIuaB4eJA — aiko alabama (@aikoalabama) October 30, 2024

消息一出後也讓網路上球迷紛紛熱議，「這下可以看松井秀喜的開球了」、「明天松井秀喜的開球儀式，還好沒有被橫掃」、「多虧洋基對道奇的這一勝，松井的開球儀式才得以實現」；也有粉絲表示遺憾：「如果是日本式開球，應該會看到松井對大谷的夢幻對決，可惜美國的開球儀式沒有打者站上打擊區。」