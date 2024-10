連三場開轟獲美聯冠軍賽MVP　史坦頓：世界大賽才是戰鬥

▲▼史坦頓。(圖/路透)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洋基今天(20日)在美聯冠軍賽G5,以5比2擊敗守護者,取得系列賽4勝1敗晉級世界大賽。洋基自2009年奪冠後,時隔15年再度進入世界大賽,外野手「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)獲得美聯冠軍賽MVP,包含本場在內,史坦頓已連續三場開轟,本季季後賽目前有五轟表現。

Giancarlo Stanton is your 2024 #ALCS MVP! pic.twitter.com/7ugipGGtWs

史坦頓在隊友的MVP祝賀中表示,「這個賽季發生了很多事情,就像雲霄飛車一樣起伏,今天好好享受勝利,接下來世界大賽才是真正的戰鬥。」,延長賽轟出關鍵三分砲的索托在旁歡呼,「我很興奮能打出帶領球隊進入世界大賽的超前轟,這支隊伍有著出色的成員,史坦頓六局的追平轟太棒了。」

The team goes wild for Giancarlo Stanton as he raises his ALCS MVP trophy pic.twitter.com/OanpTLCWjl