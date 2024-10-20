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連三場開轟獲美聯冠軍賽MVP　史坦頓：世界大賽才是戰鬥

▲▼史坦頓。（圖／路透）

▲▼史坦頓。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洋基今天（20日）在美聯冠軍賽G5，以5比2擊敗守護者，取得系列賽4勝1敗晉級世界大賽。洋基自2009年奪冠後，時隔15年再度進入世界大賽，外野手「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）獲得美聯冠軍賽MVP，包含本場在內，史坦頓已連續三場開轟，本季季後賽目前有五轟表現。

史坦頓在隊友的MVP祝賀中表示，「這個賽季發生了很多事情，就像雲霄飛車一樣起伏，今天好好享受勝利，接下來世界大賽才是真正的戰鬥。」，延長賽轟出關鍵三分砲的索托在旁歡呼，「我很興奮能打出帶領球隊進入世界大賽的超前轟，這支隊伍有著出色的成員，史坦頓六局的追平轟太棒了。」

洋基總教練布恩（Aaron Boone）強調，洋基能夠晉級世界大賽，是因為強大的團隊凝聚力，「每個人都團結一致，我們互相理解，攜手面對困難，我為能和這麼優秀的球員一起打球感到驕傲。」

世界大賽將於26日（台灣時間）舉行首戰。國聯冠軍賽目前道奇以3比2領先大都會，如果對手是道奇，將是自1981年以來的首次對決；若是大都會隊，則是自2000年以來的首次對決。
 

 
關鍵字： MLB史坦頓

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