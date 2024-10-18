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六王盃不敵艾卡拉茲　納達爾自評表現滿意並放眼台維斯盃

▲納達爾與艾卡拉茲。（圖／路透）

▲納達爾與艾卡拉茲。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

今天（18日）深夜，日前宣布今年準備退休的西班牙蠻牛納達爾（Rafael Nadal）在六王盃賽事中以3比6、3比6敗給同胞名將艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）；納達爾賽後表示，儘管輸球但他仍對自己的表現感到滿意，並放眼即將到來的台維斯盃，迎接生涯最終戰。

這項網球表演賽「6王大滿貫」（Six King Slam）在16日於沙烏地阿拉伯首都利雅德正式揭幕，作為首年舉行的全新賽事，大咖網壇名將雲集，包含納達爾與艾卡拉茲在列，塞爾維亞傳奇名將喬科維奇（Novak Djokovic）、義大利「世界球王」辛納（Jannik Sinner）都有參加，除了豪華陣容強大之外，其獎金更高達600萬美元，創下網球史上最高紀錄，獎金豐厚程度引起外界熱烈討論。

這場比賽是納達爾自上週宣布退休以來的首次亮相，納達爾和艾卡拉茲曾在巴黎奧運搭檔雙打，並可能再次在台維斯盃中聯手；兩盤比賽中納達爾都率先遭到破發，在盤末無力回天後就以兩個3比6讓出，無緣晉級。

「我還有一個月的時間準備台維斯盃，因此每一天對我來說都是提升和準備這場網球生涯最後一項賽事的機會，」納達爾賽後說道，「我會盡全力做好準備，並以某種方式幫助球隊。」

「艾卡拉茲太厲害了，我已經有幾個月沒有參加競技比賽了，」納達爾最後表示，「所以，我認為這場比賽表現不錯，即便還不足以對抗像他這樣的『猛獸』，但對我來說，這場比賽是積極的，我很滿意。」

納達爾將於台灣時間週六對陣喬科維奇爭奪第三名席次，而辛納則將迎戰阿爾卡拉斯。

關鍵字： ATP納達爾艾卡拉茲台維斯盃

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