挪威歐國聯1比5遭奧地利血洗7年來最慘　哈蘭德賽後拒受訪道歉

▲哈蘭德(Erling Haaland)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

歐國聯B組小組賽由挪威客場交手奧地利,本戰挪威防線破洞不堪輪番失守,奧地利靠著主將阿爾瑙托維奇(Marko Arnautović)上演梅開二度為首的攻勢下,單場狂進5球,終場便以5比1痛宰挪威奪勝;而挪威王牌球星哈蘭德(Erling Haaland)賽後拒絕接受媒體提問,他冷靜過後本人也在社群上道歉,引發關注。

Erling Haaland with his countrymen vs Austria today #football pic.twitter.com/7gnesPZGsR