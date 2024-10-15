挪威歐國聯1比5遭奧地利血洗7年來最慘　哈蘭德賽後拒受訪道歉

▲哈蘭德（Erling Haaland）。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

歐國聯B組小組賽由挪威客場交手奧地利，本戰挪威防線破洞不堪輪番失守，奧地利靠著主將阿爾瑙托維奇（Marko Arnautović）上演梅開二度為首的攻勢下，單場狂進5球，終場便以5比1痛宰挪威奪勝；而挪威王牌球星哈蘭德（Erling Haaland）賽後拒絕接受媒體提問，他冷靜過後本人也在社群上道歉，引發關注。

Erling Haaland with his countrymen vs Austria today #football pic.twitter.com/7gnesPZGsR [廣告]請繼續往下閱讀... October 14, 2024

上半場第8分鐘，阿爾瑙托維奇起腳順利攻進，幫助奧地利1比0光速取得領先，客隊挪威則是在第39分鐘予以反擊，索洛夫（Alexander Sørloth）的進球幫助挪威在中場休息前扳平比分，雙方戰至1比1。

然而下半場開始後沒多久，阿爾瑙托維奇的罰球後重新為奧地利要回領先，此刻開始挪威後防形同虛設，林哈特（Philipp Lienhart）、波許（Stefan Posch）和格雷戈里奇（Michael Gregoritsch）輪番進球最終確保奧地利在主場以5比1血洗挪威，喜迎大勝。

“Be humble!” @ErlingHaaland



Erling Haaland snubs questions following Norway's 5-1 loss to Austria

https://t.co/9ffcfPo7vC — Elite Golfer (@_Sir_CharlesR) October 14, 2024

比賽結束後，哈蘭德在準備離開球場時受到挪威媒體的詢問，但哈蘭德沒有選擇回答而是逕直走掉，隨後哈蘭德在個人社群上發表道歉聲明，簡單說道，「抱歉大家，這對我來說實在太糟糕了，在11月，我們要爭取六分積分。」

哈蘭德的做法得到了挪威隊友貝爾格（Sander Berge）的支持，貝爾格認為球隊儘管遭遇自2017年以6比0輸給德國以來最慘的失利，但團隊仍然保持團結；「哈蘭德有權這樣做（拒絕受訪），」貝爾格表示，「你可以感受到現在的失望，我們是個團隊，無論高潮還是低谷都會站在一起，最重要的是我們團結一致。」