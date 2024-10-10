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「每次失敗都差不多...」　費城人遭淘汰後眾將洩心聲

▲艾斯特維茲（Carlos Estevez）。（圖／路透）

▲艾斯特維茲（Carlos Estevez）。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

國聯分區系列賽G4，費城費城人在6局下半一分領先時，被大都會當家游擊手林德（Francisco Lindor）夯出一發超前比數的滿貫全壘打，終場球隊就以1比4不敵大都會，系列賽1勝3敗慘遭淘汰；比賽結束後費城人眾將也接受賽後採訪，主砲哈波（Bryce Harper）更是直言每次失敗都差不多，令人難受。

比賽前段0比1落後的大都會在6局下半發動反攻，馬丁尼茲（J.D. Martinez）安打開路，馬堤（Starling Marte）、泰勒（Tyrone Taylor）連續兩次保送攻佔滿壘，最終林德鎖定費城人終結者艾斯特維茲（Carlos Estevez）一顆99.4英里（約160公里）的速球轟出驚天滿貫砲，一棒定江山。

「我當下就知道了，」目送這發全壘打出大牆的艾斯特維茲賽後失落表示；林德將球轟出去後艾斯特維茲蹲在投手丘上，雙手扶著膝蓋，並低下了頭，而終場費城人1比4輸球，系列賽1勝3敗遭到淘汰，費城人隊2024年MLB賽季正式結束。

根據官方數據指出，費城人隊已經16年沒有奪得世界大賽冠軍了，在過去三個賽季中，他們每次都在離冠軍越來越遠的地方被淘汰，「每次失利都差不多，兄弟...，」哈波說道，「任何時候當你輸球，無法完成世界大賽的目標，那感覺都是一樣的，無論是下一輪還是世界大賽，感覺都非常相似。」

費城人隊在2022年的世界大賽中打到第六場，但最終不敵太空人與冠軍失之交臂，當時費城人以哈波、舒瓦伯（Kyle Schwarber）、瑞爾穆托（J.T. Realmuto）和卡斯特亞諾斯（Nick Castellanos）為首的強力進攻屢創佳績。

隔年2023年，費城人招攬了明星游擊手透納（Trea Turner），並在當年國聯冠軍系列賽中以3比2領先響尾蛇，但他們最終在主場輸掉了第六戰和第七戰，再次失利。

今年費城人隊捲土重來，以46勝20敗的優秀成績展現爭冠決心，他們取得了10場的分區領先優勢，並以95勝67敗的戰績完成例行賽，這是他們自2011年以來首次贏得國聯東區冠軍，但還是在分區系列賽中不敵大都會，無奈出局。

「你會覺得自己失敗了，」透納答道，「我們有一個有趣的賽季，我們有很多美好的回憶，但當你的目標是贏得世界大賽，而我們也談過很多次，失敗就是失敗，所以我不覺得這是因為我們不夠努力，不夠有天賦，或者是我們球隊的問題。我們只是無法完成任務。」

「我不喜歡輸掉系列賽，我想贏得世界大賽，但短期系列賽中任何事情都有可能發生，」費城人總教練湯姆森（Rob Thomson）最後說道，「我不認為我們會退步。」

關鍵字： MLB費城費城人紐約大都會

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