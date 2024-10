「每次失敗都差不多...」　費城人遭淘汰後眾將洩心聲

▲艾斯特維茲(Carlos Estevez)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

國聯分區系列賽G4,費城費城人在6局下半一分領先時,被大都會當家游擊手林德(Francisco Lindor)夯出一發超前比數的滿貫全壘打,終場球隊就以1比4不敵大都會,系列賽1勝3敗慘遭淘汰;比賽結束後費城人眾將也接受賽後採訪,主砲哈波(Bryce Harper)更是直言每次失敗都差不多,令人難受。

The Philadelphia Phillies' 2024 season came to a disappointing end with a 4-1 loss to the New York Mets, marking their early exit from the postseason after a strong regular season. Despite winning the National League East title, the… https://t.co/1CDpCP3EJt [廣告]請繼續往下閱讀... October 10, 2024

比賽前段0比1落後的大都會在6局下半發動反攻,馬丁尼茲(J.D. Martinez)安打開路,馬堤(Starling Marte)、泰勒(Tyrone Taylor)連續兩次保送攻佔滿壘,最終林德鎖定費城人終結者艾斯特維茲(Carlos Estevez)一顆99.4英里(約160公里)的速球轟出驚天滿貫砲,一棒定江山。

Francisco Lindor hammers a grand slam against Carlos Estévez to put the Phillies on the brink of elimination. pic.twitter.com/bEU1cYHi8y — Patrick Lyons (@PatrickDLyons) October 9, 2024

「我當下就知道了,」目送這發全壘打出大牆的艾斯特維茲賽後失落表示;林德將球轟出去後艾斯特維茲蹲在投手丘上,雙手扶著膝蓋,並低下了頭,而終場費城人1比4輸球,系列賽1勝3敗遭到淘汰,費城人隊2024年MLB賽季正式結束。

根據官方數據指出,費城人隊已經16年沒有奪得世界大賽冠軍了,在過去三個賽季中,他們每次都在離冠軍越來越遠的地方被淘汰,「每次失利都差不多,兄弟...,」哈波說道,「任何時候當你輸球,無法完成世界大賽的目標,那感覺都是一樣的,無論是下一輪還是世界大賽,感覺都非常相似。」

Parlay +0.5 Hits ????????Lindor ????????Pete Alonso pic.twitter.com/XxGFKgc5uW — British Picks (@BritishPicks) October 10, 2024

費城人隊在2022年的世界大賽中打到第六場,但最終不敵太空人與冠軍失之交臂,當時費城人以哈波、舒瓦伯(Kyle Schwarber)、瑞爾穆托(J.T. Realmuto)和卡斯特亞諾斯(Nick Castellanos)為首的強力進攻屢創佳績。

隔年2023年,費城人招攬了明星游擊手透納(Trea Turner),並在當年國聯冠軍系列賽中以3比2領先響尾蛇,但他們最終在主場輸掉了第六戰和第七戰,再次失利。

今年費城人隊捲土重來,以46勝20敗的優秀成績展現爭冠決心,他們取得了10場的分區領先優勢,並以95勝67敗的戰績完成例行賽,這是他們自2011年以來首次贏得國聯東區冠軍,但還是在分區系列賽中不敵大都會,無奈出局。

Francisco Lindor's grand slam in the sixth inning propelled the New York Mets to a 4-1 victory over the Philadelphia Phillies, securing their spot in the National League Championship Series. This win marked the Mets' first postseason series… https://t.co/sdkRmWfREQ — QWIKET MLB (@qwiket_mlb) October 10, 2024

「你會覺得自己失敗了,」透納答道,「我們有一個有趣的賽季,我們有很多美好的回憶,但當你的目標是贏得世界大賽,而我們也談過很多次,失敗就是失敗,所以我不覺得這是因為我們不夠努力,不夠有天賦,或者是我們球隊的問題。我們只是無法完成任務。」

「我不喜歡輸掉系列賽,我想贏得世界大賽,但短期系列賽中任何事情都有可能發生,」費城人總教練湯姆森(Rob Thomson)最後說道,「我不認為我們會退步。」