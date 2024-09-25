35歲「飆風玫瑰」羅斯自請離隊放棄薪水　年初曾說「考慮退休」

▲「飆風玫瑰」羅斯傳出是自請離隊。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

35歲的「飆風玫瑰」羅斯(Derrick Rose)昨(24)日傳出被灰熊釋出，隨後多家美國媒體報導，他是「自請離隊」，放棄了剩餘的薪水，他是否還會繼續留在NBA，成了很大的疑問。《紐約郵報》記者邦迪(Stefan Bondy)表示，自己年初訪問羅斯時，這位前MVP曾透露有退休的想法。

Derrick Rose told me he considered retirement a year ago after the Knicks didn’t want to bring him back. Now that he’s been waived by the Grizzlies, per @ShamsCharania, wonder if that’s it for the youngest MVP in NBA history.https://t.co/N2yZkO7ob5 [廣告]請繼續往下閱讀... September 23, 2024

羅斯2008年以選秀狀元之姿加盟公牛，2011年，年僅22歲的他就贏得年度MVP獎項，成為NBA史上最年輕的MVP，但他在2012年季後賽首輪對七六人G1就撕裂前十字韌帶，自此之後傷病不斷，仍在籃球最高殿堂堅持了16個賽季。

羅斯去年夏天與灰熊簽下2年660萬美元的合約，他曾說回到曼菲斯是他做過最棒的決定之一，不過昨日傳出灰熊將釋出他的消息。隨隊記者希爾(Drew Hill)指出，「他看起來非常平和，似乎很享受與孩子們一起分享這段經歷。曼菲斯顯然對他充滿了愛，向這位前MVP致敬，祝福他未來一切安好。」

羅斯上季在灰熊接連遭逢膝蓋、腿筋和下背部傷勢，只打了24場比賽，留下場均8分、3.3助攻和1.9籃板的數據。據多家美國媒體的報導，這位昔日風城MVP是自請離隊，他放棄了最後1年的合約和薪水。

《紐約郵報》記者邦迪回想起自己年初訪問羅斯時，對方坦承在尼克拒絕執行他的合約選項後，他曾考慮過退休。那是羅斯首次公開有退役的想法，當時他提到，「那段時間我還在努力弄清楚自己是否還想繼續打球。只是試圖弄清楚自己的路線，看看是否想要留下或離開。」

因此當邦迪看到羅斯自請離開曼菲斯，他不禁開始思考，「這是否意味著這位NBA史上最年輕的MVP將就此結束他的職業生涯。」