35歲「飆風玫瑰」羅斯自請離隊放棄薪水　年初曾說「考慮退休」

▲「飆風玫瑰」羅斯傳出是自請離隊。(圖/達志影像/美聯社,下同)

記者游郁香/綜合報導

35歲的「飆風玫瑰」羅斯(Derrick Rose)昨(24)日傳出被灰熊釋出,隨後多家美國媒體報導,他是「自請離隊」,放棄了剩餘的薪水,他是否還會繼續留在NBA,成了很大的疑問。《紐約郵報》記者邦迪(Stefan Bondy)表示,自己年初訪問羅斯時,這位前MVP曾透露有退休的想法。

Derrick Rose told me he considered retirement a year ago after the Knicks didn’t want to bring him back. Now that he’s been waived by the Grizzlies, per @ShamsCharania, wonder if that’s it for the youngest MVP in NBA history.https://t.co/N2yZkO7ob5