國家隊最後一舞？　納達爾、艾卡拉茲攜手參加台維斯盃8強

▲納達爾(Rafael Nadal)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

西班牙網協宣布,「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)與前球王艾卡拉茲(Carlos Alcaraz)將攜手一同征戰11月19日至24日開打的台維斯盃8強,也讓外界猜測這是否是納達爾身披國家隊戰袍的最後一舞,引起議論。

今年38歲的納達爾是22屆大滿貫冠軍得主,自巴黎奧運後他就沒有參加過任何比賽,他奧運單打第二輪敗給金牌得主喬科維奇(Novak Djokovic),與艾卡拉茲搭檔男雙則是闖進8強,但最終不敵美國組合克拉查克(Austin Krajicek)與雷姆(Rajeev Ram)。

納達爾在巴黎奧運單、雙打皆出局後退出了美網和拉沃盃,以便處理健康問題,健康問題頻增導致他在過去兩年很少參加比賽;至於艾卡拉茲個人在6月的法網和7月的溫網都贏得了男單冠軍,使他在21歲時就獲得4座大滿貫。

Former World No.1 Rafael Nadal has been included in the final eight of the #DavisCup tennis tournament for Spain in November. Following the #Paris2024 Olympics, the 22-time Grand Slam champion was forced to withdraw from the #USOpen and the #LaverCup because of fitness worries. pic.twitter.com/zFBdDF0oaK