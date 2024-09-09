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快訊／大谷翔平46轟平個人新高　162安、101打點破紀錄

記者歐建智／綜合報導

洛杉磯道奇隊的大谷翔平今天8日（台北時間9日）在主場對陣克里夫蘭守護者隊的比賽，敲出46轟在內2支安打，3局下敲出安打，以單季161支安打刷新個人單季最多安打，5局下轟出本季第46轟，追平個人單季最多轟，也再以162安打、101打點刷新個人紀錄，並列本季打點王。道奇以4比0獲勝，國聯西區封王魔術數字縮小到14。

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

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賽後大谷翔平被問及達成46支全壘打和46次盜壘，正在接近史無前例的50支全壘打和50次盜壘的心情，他表示：「我覺得這些等到最後回顧時再說。今天贏得系列賽並增加勝場數是最重要的。」

當被問及什麼時候開始意識到這些紀錄時，他說：「我盡量不去特別意識這些紀錄。更重要的是增加自己感覺良好的打席數。在跑壘方面，我希望在有機會時能夠進壘。即使那不是盜壘，而是像高飛犧牲打那樣，我也會保持進壘的意識。」

大谷翔平在1局下左外野飛球出局，3局下打出中外野安打，本季第161支安打，刷新2022年創下的年度160支安打紀錄，但之後遭到投手牽制出局。

5局下大谷翔平一出局無人上壘，打出了一支特大號的全壘打。把握住偏高變速球打出飛行速度達到116.7英里（約187.8公里），角度為34度，飛行距離達到450英尺（約137.1公尺）的全壘打，擊中了設置在右外野後方紀念布魯克林道奇時代1955年世界大賽首次奪冠的看板。

大谷確信這是一支全壘打，並繞場一周。場內的大型螢幕顯示了「46-46」的字樣。裁判進行了重播輔助判決，最終確認這是一支全壘打，大谷在休息區內展示了勝利的姿態。

這是大谷本季第46轟。追平了他在2021年創下的個人最多全壘打紀錄，並讓他的打點達到101分，刷新了個人紀錄，並與釀酒人隊的阿達梅斯並列聯盟打點榜首。

關鍵字： MLB棒球大谷翔平

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