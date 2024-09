5盤逆轉同胞蒂亞弗　佛里茲將與球王辛納爭美網冠軍

▲佛里茲。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2024年美網男單4強,美國好手佛里茲(Taylor Fritz)歷經3小時17分的五盤大戰後,成功以4比6、7比5、4比6、6比4、6比1逆轉好友兼同胞蒂亞弗(Frances Tiafoe)。佛里茲成為自2009年羅迪克(Andy Roddick)以來首位進入大滿貫決賽的美國男子選手,將在決賽強碰義大利23歲球王辛納(Jannik Sinner)。

Taylor Fritz gave respect to fellow American Frances Tiafoe after reaching the US Open Men's Final pic.twitter.com/kwBuXBJhVh

「這就是我為什麼做這些事的原因,也是我為什麼如此努力工作的原因,我進入了美網決賽。」弗里茲賽後含淚說道,「這是一個夢想成真的時刻,我會全力以赴,我知道這一點。」

前三盤蒂亞弗以2比1取得總盤數領先後,第四盤賽況風雲變色,在第九局雙方戰至5比4、30比30時蒂亞弗發生了一次正拍失誤,給了弗里茲一個盤末點,隨後蒂亞弗再次錯失機會,一記截擊失誤讓弗里茲完成關鍵破發,6比4將比賽逼入決勝第五盤。

拿下第四盤的弗里茲在第五盤氣勢如虹,在首局中擊出了一記強力反拍,蒂亞弗回球不及遭到破發;隨後第4局蒂亞福因為雙發失誤遭雙破,弗里茲將比分改寫為4比0,最終弗里茲就以6比1拿下第五盤,晉級美網最終決賽。

TAYLOR MADE‼️



Taylor Fritz becomes the first American man to reach the #USOpen Final since Andy Roddick in 2006 pic.twitter.com/VNVUHpRWAc