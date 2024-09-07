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5盤逆轉同胞蒂亞弗　佛里茲將與球王辛納爭美網冠軍

▲佛里茲（Taylor Fritz）。（圖／達志影像／美聯社）

▲佛里茲。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

2024年美網男單4強，美國好手佛里茲（Taylor Fritz）歷經3小時17分的五盤大戰後，成功以4比6、7比5、4比6、6比4、6比1逆轉好友兼同胞蒂亞弗（Frances Tiafoe）。佛里茲成為自2009年羅迪克（Andy Roddick）以來首位進入大滿貫決賽的美國男子選手，將在決賽強碰義大利23歲球王辛納（Jannik Sinner）。

「這就是我為什麼做這些事的原因，也是我為什麼如此努力工作的原因，我進入了美網決賽。」弗里茲賽後含淚說道，「這是一個夢想成真的時刻，我會全力以赴，我知道這一點。」

前三盤蒂亞弗以2比1取得總盤數領先後，第四盤賽況風雲變色，在第九局雙方戰至5比4、30比30時蒂亞弗發生了一次正拍失誤，給了弗里茲一個盤末點，隨後蒂亞弗再次錯失機會，一記截擊失誤讓弗里茲完成關鍵破發，6比4將比賽逼入決勝第五盤。

拿下第四盤的弗里茲在第五盤氣勢如虹，在首局中擊出了一記強力反拍，蒂亞弗回球不及遭到破發；隨後第4局蒂亞福因為雙發失誤遭雙破，弗里茲將比分改寫為4比0，最終弗里茲就以6比1拿下第五盤，晉級美網最終決賽。

「他在底線上非常強勢，早早擊球，改變球路方面做得非常好。」弗里茲談到蒂亞弗的積極打法時說，「我告訴自己要試著保持專注，努力保住自己的發球局，並盡可能施加比數壓力。」

弗里茲將帶著1勝1敗的生涯對戰紀錄迎戰辛納，後者在今年年初的澳網贏得了他職業生涯首座大滿貫冠軍。弗里茲表示，「我告訴自己，如果我不付出全部努力，堅持下去，看他是否會有些水準下降，那我會長時間後悔。」

關鍵字： ATP美網佛里茲蒂亞弗辛納

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