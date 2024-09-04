美網四盤擊敗茲韋列夫　佛里茲晉級生涯首個大滿貫4強

▲佛里茲（Taylor Fritz）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

2024年美網男單8強，美國好手佛里茲（Taylor Fritz）鏖戰3小時26分鐘後成功以7比6（2）、3比6、6比4、7比6（3）四盤擊敗德國名將茲韋列夫（Alexander Zverev）。佛里茲成功晉級生涯首個大滿貫4強，寫下生涯最佳紀錄。

A landmark moment in the career of @Taylor_Fritz97



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「我感覺非常棒，我在過去幾年中有很多機會進入八強，但今天感覺有所不同，我真的覺得這是我邁出更大一步的時候，在這裡，在這個場地上，在這群觀眾面前取得這樣的成就，真是太合適了」，佛里茲喜出望外的說道。

首盤搶7佛里茲拿下後，儘管茲韋列夫在第二盤提升狀態，成功在第8局完成關鍵破發，以6比3拿下將盤數扳平至1比1，但弗里茨仍在大部分時間保持主動進攻，茲韋列夫相對被動的表現讓佛里茲能夠控制比賽中的長拉鋸戰，佛里茲在發球局中贏得了81%的分數（66／81）。

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第三盤雙方都各自保住前4個發球局，佛里茲完成保發後第10局茲韋列夫在關鍵時刻自亂陣腳，正拍失誤使得他在盤點遭到對方破發，6比4，佛里茲拿下第三盤。第四盤兩人各拿6局，搶7佛里茲延續他整場比賽的良好接發，以7比3再下一城，終場就以總盤數3比1擊敗茲韋列夫，晉級賽會4強。

TAYLOR FRITZ REACHES HIS MAIDEN GRAND SLAM SEMIFINAL ON HOME SOIL! ???????? pic.twitter.com/EmaHC2GFOO — US Open Tennis (@usopen) September 3, 2024

「你知道擁有強力發球有多大幫助，但到了比賽的頂峰，你的發球會被回擊得更多，尤其是對那些底線打的很好的選手來說，我在努力提升我的比賽，試圖增加一些網前進攻和落點球，僅僅是想讓我的比賽更全面，以便更好地支撐我的發球」。佛里茲賽後對場邊採訪者、前溫網亞軍基里歐斯（Nick Kyrgios）說道。

佛里茲屆時在4強的對手將是狄米特羅夫（Grigor Dimitrov）或同胞蒂亞弗（Frances Tiafoe），他希望成為自2009年羅迪克（Andy Roddick）以來首位進入大滿貫決賽的美國選手。目前佛里茲在今年大滿貫戰績為16勝3敗。