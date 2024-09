美網四盤擊敗茲韋列夫　佛里茲晉級生涯首個大滿貫4強

▲佛里茲(Taylor Fritz)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2024年美網男單8強,美國好手佛里茲(Taylor Fritz)鏖戰3小時26分鐘後成功以7比6(2)、3比6、6比4、7比6(3)四盤擊敗德國名將茲韋列夫(Alexander Zverev)。佛里茲成功晉級生涯首個大滿貫4強,寫下生涯最佳紀錄。

A landmark moment in the career of @Taylor_Fritz97



With the support of the nation behind him, the American No. 1 reaches his first Grand Slam semi-final!!! @usopen | #USOpen pic.twitter.com/Of0xXVfcSK