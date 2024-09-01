哈蘭德連兩場上演帽子戲法寫紀錄　曼城主帥：無話可說

▲哈蘭德（Erling Haaland）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

2024-25英格蘭超級足球聯賽今天（1日）深夜展開焦點戰，由「藍月亮」曼城客場交手西漢姆聯，曼城憑藉著王牌球星哈蘭德（Erling Haaland）連2戰上演帽子戲法的瘋狂表現下，以3比1擊敗對手收下勝利，哈蘭德賽後也寫下諸多紀錄。

70 goals in 69 Premier League games.



This is Erling Haaland. pic.twitter.com/1ZsUhso9Du [廣告]請繼續往下閱讀... August 31, 2024

上半場第10分鐘，客隊曼城發動攻勢，柏納多席瓦（Bernardo Silva）中場成功抄截帕奎塔（Lucas Paquetá），隨後哈蘭德持球越過西漢姆聯後防，大腳一踢幫助球隊取得1比0領先。

第19分鐘，曼城迪亞斯（Rúben Dias）將西漢姆聯當家射手鮑文（Jarrod Bowen） 的傳中球踢進自家大門，這顆烏龍球幫助西漢姆聯扳平比分。

???????? Pep Guardiola: “Erling Haaland, he’s just unstoppable”.



“There is no central defender who can stop him, not even with a gun”.



“It's impossible, he's so powerful!”. pic.twitter.com/gRcZdObqVY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2024

第30分鐘，曼城哈蘭德一記暴力射門讓西漢姆聯守門員阿雷奧拉（Alphonse Areola）完全沒有防守機會，2比1，曼城要回領先。

中場休息後不久雙方僵持不下，西漢姆聯幾次進攻嘗試扳平卻都無功而返，第83分鐘，哈蘭德接獲努涅斯（Matheus Nunes）的直塞球起腳射門，球應聲破網，3比1幫助曼城鎖定勝局，贏得比賽。

曼城主帥瓜迪奧拉（Pep Guardiola）賽後在談到哈蘭德時表示：「對他無話可說，」哈蘭德在新賽季開始的三場比賽中共踢進了7球，在為曼城出場的69場聯賽中總共攻進了70球。「我認為他踢了一場令人難以置信的比賽，不僅是進球，還有防守和進攻，以及額外的傳球」，瓜迪奧拉說道。

賽後哈蘭德也寫下諸多紀錄，哈蘭德一共在英超上演過8次帽子戲法，但其中有7次都是在曼城主場伊蒂哈德球場，只有本戰對上西漢姆聯的帽子戲法是在客場戴帽，根據英超官方統計，哈蘭德成為英超歷史上戴帽次數最多的挪威球員，排名第二的是前曼聯主帥索爾斯克亞（Ole Gunnar Solskjaer）。

而本季哈蘭德目前個人攻進7球，一個人就超過英超其餘19隊的總進球數，寫下難得紀錄。