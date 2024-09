哈蘭德連兩場上演帽子戲法寫紀錄　曼城主帥：無話可說

▲哈蘭德(Erling Haaland)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2024-25英格蘭超級足球聯賽今天(1日)深夜展開焦點戰,由「藍月亮」曼城客場交手西漢姆聯,曼城憑藉著王牌球星哈蘭德(Erling Haaland)連2戰上演帽子戲法的瘋狂表現下,以3比1擊敗對手收下勝利,哈蘭德賽後也寫下諸多紀錄。

上半場第10分鐘,客隊曼城發動攻勢,柏納多席瓦(Bernardo Silva)中場成功抄截帕奎塔(Lucas Paquetá),隨後哈蘭德持球越過西漢姆聯後防,大腳一踢幫助球隊取得1比0領先。

第19分鐘,曼城迪亞斯(Rúben Dias)將西漢姆聯當家射手鮑文(Jarrod Bowen) 的傳中球踢進自家大門,這顆烏龍球幫助西漢姆聯扳平比分。

???????? Pep Guardiola: “Erling Haaland, he’s just unstoppable”.



“There is no central defender who can stop him, not even with a gun”.



“It's impossible, he's so powerful!”. pic.twitter.com/gRcZdObqVY