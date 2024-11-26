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「玻璃」古林睿煬很耐操？餅總曝秘辛：復健第一球飆速150喊卡

▲▼古林睿煬加盟火腿記者會。（圖／統一獅提供）

▲古林睿煬加盟火腿記者會。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／台北報導

「餅總」林岳平分享古林睿煬的奮鬥歷程，讚許他耐操性高，即便手部不適，仍能完成體能訓練，展現對投球以外訓練的刻苦耐勞精神。

談到古林的成長過程，林岳平回憶去年讓他參加亞運，就是希望他能在國際舞台看看外面的世界。雖然亞運後在爭冠挑戰賽期間曾遭遇挫折，但經過調整後，在亞冠賽展現亮眼表現，也讓火腿等國外球隊看見統一獅王牌投手的實力。

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「今年開幕戰交給他時，他很緊張，也害怕失敗，但拿下那一勝之後，我從他的眼神看到了不同光芒。」林岳平說，希望古林能將這份刻苦耐勞的精神帶到火腿，在日本實現夢想。

提到何時發現古林有王牌及旅外潛力，不過身體很容易受傷，也曾自曝低潮到罵自己「玻璃」，林岳平回憶第一次接手訓練時，古林的肩膀有些受傷。「我們一起在醫院嘗試各種復健方式，半年後他第一場出賽，第一球我就喊暫停，因為他投出152公里。我希望他不要投超過150，他也立即調整成球隊期待的方式。那時我就發現他是個非常有天賦的投手。」

林岳平指出，古林具備成長性強的特質。「職棒前三年他主要使用曲球，那是他最拿手、最有把握的球路。我希望他多練滑球、指叉或更多球種，他都默默執行。這兩年我們發現他曲球使用率降低，投出更多卡特球、指叉球，再加上在國際舞台的出色表現，這就是他該準備出國的最佳時機。」

▲▼「餅總」林岳平談古林睿煬成長哽咽。（圖／統一獅提供）

▲「餅總」林岳平談古林睿煬成長哽咽。（圖／統一獅提供）

關鍵字： 棒球、火腿、統一獅、古林睿煬、投手

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