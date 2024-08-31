完了！9局大比分盜壘讓阿公生氣　陳文杰賽後道歉：我的錯

▲陳文杰大比分盜壘、樂天桃猿教頭古久保健二不滿 。（圖／CPBL.TV）

記者王真魚／桃園報導

台鋼雄鷹31日11比4擊敗樂天桃猿，陳文杰3安猛打賞，包括擊出本季第6轟，不過9局上大比分的狀況下發動盜壘，引發對方教頭古久保健二不滿。陳文杰退場後已被自家教頭洪一中「拉正」。他在賽後坦承，「真的是我的錯，我太專注，沒注意到（比分）。」

當時陳文杰擊出本場第3安，並攻下台鋼第10分，隨後發動盜壘，再靠王柏融安打跑回第11分。

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大比分盜壘又是最後半局的狀況，引發古久保不滿，對著台鋼休息室碎念有詞。洪總在陳文杰跑回本壘之後，立刻提醒了他。

「對啊，他們都守到後面去了，我也不知道為什麼，他忽然之前就跑過去了。」洪總賽後表示，「這在第9局，如果是第8局還可以，都到第9局了，通常是不要，所以我們連暗號都沒做，當然他也是想要贏球，這沒有錯，所以我也不能怪他。」

陳文杰賽後直言，「當下真的太專注，完全沒注意到比分，真的是我的錯。」他透露，跑上二壘後，就發現自己釀成大禍，「一跑過去再回頭就想說，完了。」

靠隊友安打跑回本壘時，陳文杰低頭走回休息室，坦言完全不敢看對面，「明天要趕快去跟阿公道歉了，我真的太專注，完全忘記（比分）。」

