中國一姐鄭欽文僅丟3局晉美網16強　成功復仇「曾把她打哭」勁敵

▲鄭欽文。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

2024年美網女單32強，巴黎奧運女單金牌、「中國一姐」鄭欽文展現火燙手感，全場僅丟3局並保住自己所有的發球局，在鏖戰1小時21分鐘後就以6比2、6比1擊敗德國選手尼邁爾（Jule Niemeier）晉級16強。鄭欽文將在16強賽事交手克羅埃西亞好手維基奇（Donna Vekić）。

Seventh seed Zheng Qinwen eased into the last 16 at the US Open on Friday, beating Jule Neimeier 6-2, 6-1 for the loss of just three games in their third round encounter. #TENNIS #USOPEN pic.twitter.com/BFZlSJI54e [廣告]請繼續往下閱讀... August 31, 2024

首盤雙方戰至2比2後，比賽就完全掌握在鄭欽文的手中，優秀的一發以及接發時精湛的底線攻擊讓鄭欽文在比賽中如魚得水，她在比賽最後12局豪奪11局，最終就以秋風掃落葉的姿態強勢晉級女單16強，16強對手是之前在奧運4強戰會師過的維基奇。

尼邁爾一直都是鄭欽文職業生涯中的強敵，她過去曾兩次戰勝鄭欽文，其中包括2022年美網以直落二獲勝，今（31）日鄭欽文復仇成功後難掩喜悅。

???????? ????"I feel really proud for myself to making the second week because I didn't have easy opponent."



-China's Zheng Qinwen after downing Jule Neimeier to reach into the last 16.



????Seventh seed will face Donna Vekic in the fourth round. #USOpen2024 #tennis pic.twitter.com/fRV0VccHyd — CGTN Sports Scene (@CGTNSportsScene) August 31, 2024

「那場比賽我記得很清楚。」鄭欽文說道，「我在午夜輸掉了那場比賽，那是一場艱難的比賽，真的很痛苦。我記得我在（當時美網現場）坐了一個小時，深夜三點，獨自一人哭泣。」

「所以今天當我和她比賽時，從一開始我就非常專注，因為我不想那種感覺再次發生在我身上，我很高興我今天是勝利者，所以我不必哭泣！」