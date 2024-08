中國一姐鄭欽文僅丟3局晉美網16強　成功復仇「曾把她打哭」勁敵

▲鄭欽文。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2024年美網女單32強,巴黎奧運女單金牌、「中國一姐」鄭欽文展現火燙手感,全場僅丟3局並保住自己所有的發球局,在鏖戰1小時21分鐘後就以6比2、6比1擊敗德國選手尼邁爾(Jule Niemeier)晉級16強。鄭欽文將在16強賽事交手克羅埃西亞好手維基奇(Donna Vekić)。

Seventh seed Zheng Qinwen eased into the last 16 at the US Open on Friday, beating Jule Neimeier 6-2, 6-1 for the loss of just three games in their third round encounter. #TENNIS #USOPEN pic.twitter.com/BFZlSJI54e

首盤雙方戰至2比2後,比賽就完全掌握在鄭欽文的手中,優秀的一發以及接發時精湛的底線攻擊讓鄭欽文在比賽中如魚得水,她在比賽最後12局豪奪11局,最終就以秋風掃落葉的姿態強勢晉級女單16強,16強對手是之前在奧運4強戰會師過的維基奇。

尼邁爾一直都是鄭欽文職業生涯中的強敵,她過去曾兩次戰勝鄭欽文,其中包括2022年美網以直落二獲勝,今(31)日鄭欽文復仇成功後難掩喜悅。

???????? ????"I feel really proud for myself to making the second week because I didn't have easy opponent."



-China's Zheng Qinwen after downing Jule Neimeier to reach into the last 16.



????Seventh seed will face Donna Vekic in the fourth round. #USOpen2024 #tennis pic.twitter.com/fRV0VccHyd