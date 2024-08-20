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直落二戰勝本土好手　球王辛納首奪辛辛那提大師賽冠軍

▲義大利球王辛納（Jannik Sinner）。（圖／路透）

▲義大利球王辛納（Jannik Sinner）。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

2024年辛辛那堤大師賽決賽，義大利23歲球王辛納（Jannik Sinner）展現全能身手，在鏖戰1小時37分後以7比6（4）、6比2擊敗美國好手蒂亞弗（Frances Tiafoe），辛納成功捧起生涯首座辛辛那提大師賽冠軍，也為接下來即將開打的美網增添更多信心。

辛納首盤7比6艱辛拿下後越戰越勇，在幾次奔跑來回中打出了多記壓線的正手致勝球，隨著比賽的進行，辛納擊球越來越有力，球的落點也愈發準確。

反觀蒂亞佛在第二盤首局因為一個正拍失誤，導致他開局就被辛納破發得手，之後蒂亞佛再也無法跟上辛納的節奏，被「一波流」帶走比賽，次盤辛納6比2再下一城，終場便如願捧起職業生涯第一座辛辛那提大師賽冠軍。

「這是一個非常艱難的一週，充滿挑戰，我對今天的比賽感到非常滿意」，辛納賽後在場上接受採訪中說道，「今天精神上非常困難，在這裡我有了一次驚人的表現，我今天盡力而為，我們兩個都因昨天的比賽感到非常疲憊，感受到了很多壓力，但我很高興自己今天在關鍵時刻發揮出的水準」。

比賽結束後，辛納成為繼2008年莫瑞（Andy Murray）在21歲時捧冠後，辛辛那提最年輕的冠軍。這是他職業生涯第三次奪得大師賽冠軍，他也將挾帶冠軍氣勢備戰馬上開打的美網。

「現在，最重要的是恢復身體，為紐約做好準備，這是我們這次美國賽季的主要目標」，辛納表示，「我很高興自己處於這樣的位置，並且努力在精神上保持前進的飢餓感，希望我也能在紐約展現出優秀的網球水準」。

關鍵字： ATP辛納辛辛那提大師賽

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