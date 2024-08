直落二戰勝本土好手　球王辛納首奪辛辛那提大師賽冠軍

▲義大利球王辛納(Jannik Sinner)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2024年辛辛那堤大師賽決賽,義大利23歲球王辛納(Jannik Sinner)展現全能身手,在鏖戰1小時37分後以7比6(4)、6比2擊敗美國好手蒂亞弗(Frances Tiafoe),辛納成功捧起生涯首座辛辛那提大師賽冠軍,也為接下來即將開打的美網增添更多信心。

???????????????????????????????????????????? @janniksin is your 2024 Cincinnati Open CHAMPION @CincyTennis | #CincyTennis pic.twitter.com/fHpUu188Sn

辛納首盤7比6艱辛拿下後越戰越勇,在幾次奔跑來回中打出了多記壓線的正手致勝球,隨著比賽的進行,辛納擊球越來越有力,球的落點也愈發準確。

反觀蒂亞佛在第二盤首局因為一個正拍失誤,導致他開局就被辛納破發得手,之後蒂亞佛再也無法跟上辛納的節奏,被「一波流」帶走比賽,次盤辛納6比2再下一城,終場便如願捧起職業生涯第一座辛辛那提大師賽冠軍。

The moment @janniksin claimed his second Masters 1000 title of 2024! @CincyTennis | #CincyTennis pic.twitter.com/6D5WNJqRTK

「這是一個非常艱難的一週,充滿挑戰,我對今天的比賽感到非常滿意」,辛納賽後在場上接受採訪中說道,「今天精神上非常困難,在這裡我有了一次驚人的表現,我今天盡力而為,我們兩個都因昨天的比賽感到非常疲憊,感受到了很多壓力,但我很高興自己今天在關鍵時刻發揮出的水準」。

Another one to add to the collection @janniksin | @CincyTennis | #CincyTennis pic.twitter.com/4Nny2hYXon