要命失誤葬送勝利　西西帕斯不敵德雷珀止步辛辛那提32強

▲德雷珀（Jack Draper）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

辛辛那提大師賽今天（16日）凌晨迎來32強賽事，英國好手德雷珀（Jack Draper）在經歷了一場三盤血戰後成功以3比6、6比4、7比5擊敗九號種子、「希臘男神」西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），晉級16強。

TENNIS | Jack Draper came from behind to oust Stefanos Tsitsipas in the Round of 32 at the #ATPTour 1000 Masters in Cincinnati, winning the last three games after Tsitsipas served for the match.

: Mike Lawrence/ATP Tourhttps://t.co/HYEKoLb8M3 [廣告]請繼續往下閱讀... August 16, 2024

前兩盤雙方戰至1比1後，西西帕斯在決勝盤中以5比4領先並握有發球勝賽局的機會，但他卻戲劇性的在0比30落後時因「時間違規」失去了一發機會，隨後他雙發失誤，給了德雷珀三個破發點，德雷珀成功把握機會，僅用一次強力正拍過網就將比分扳平至5比5，一來一往也擊潰了西西帕斯的氣勢，最終德雷珀連贏三局逆轉比賽，晉級賽會16強。

Stefanos Tsitsipas battled hard but fell in three high-quality sets to rising British star Jack Draper.@CincyTennis #CincyTennis @steftsitsipas pic.twitter.com/ndXJvLseGJ — Extra Topspin (@extratopspin) August 16, 2024

「自從從奧運回來後，我還沒有找到最佳狀態……但我一直在努力尋找感覺，今天我展現了我的堅韌和決心」，德雷珀賽後說道，「每一天我都有機會再上場比賽，我的感覺就越好。我現在感覺很好，期待繼續保持下去」。比賽結束後德雷珀也把與西西帕斯的生涯對戰記錄提升至2勝0負，此前他曾在2022年加拿大大師賽中擊敗過西西帕斯。

Jack storms back @jackdraper0 rallies for a 3-6 6-4 7-5 victory over Tsitsipas at #CincyTennis pic.twitter.com/5AgNjY9emN — Tennis TV (@TennisTV) August 15, 2024

「西西帕斯是一位非常頑強的對手，所以我必須在每一分上都全力以赴，準備好競爭」，德雷珀最後也對西西帕斯盛讚有加。「失去發球局後能在最後三局逆轉對我來說意義重大，對我的心理也有很大幫助」。