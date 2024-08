要命失誤葬送勝利　西西帕斯不敵德雷珀止步辛辛那提32強

▲德雷珀(Jack Draper)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

辛辛那提大師賽今天(16日)凌晨迎來32強賽事,英國好手德雷珀(Jack Draper)在經歷了一場三盤血戰後成功以3比6、6比4、7比5擊敗九號種子、「希臘男神」西西帕斯(Stefanos Tsitsipas),晉級16強。

TENNIS | Jack Draper came from behind to oust Stefanos Tsitsipas in the Round of 32 at the #ATPTour 1000 Masters in Cincinnati, winning the last three games after Tsitsipas served for the match.

: Mike Lawrence/ATP Tour