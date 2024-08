奧運6金成中國史上第一人　馬龍奧運生涯「最後一舞」華麗謝幕

▲馬龍。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2024巴黎奧運男子桌球團體金牌戰,中國昨天(9日)深夜成功擊敗瑞典完成衛冕霸業,陣中35歲名將馬龍勇奪生涯第6面金牌,成為奧運史上獲得金牌數最多的中國運動員。

Making history for China ????????



Ma Long becomes the first Chinese athlete to win Olympic gold medals in any sport #PingPong #TableTennis #Paris2024 pic.twitter.com/Guaxxjmq57