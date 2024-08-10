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奧運6金成中國史上第一人　馬龍奧運生涯「最後一舞」華麗謝幕

▲馬龍。（圖／路透）

▲馬龍。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

2024巴黎奧運男子桌球團體金牌戰，中國昨天（9日）深夜成功擊敗瑞典完成衛冕霸業，陣中35歲名將馬龍勇奪生涯第6面金牌，成為奧運史上獲得金牌數最多的中國運動員。

本屆奧運，坐擁豪華名單的中國桌球男團沒有爆出任何冷門，4場賽事（印度、韓國、法國、瑞典）通通以直落三解決對手，12點全部拿下。

隊長馬龍也成為自2012年以來，四屆奧運都至少拿下一面金牌的選手，然而隨著新世代中國選手都已經取得了自己的成績，馬龍繼續參加2028年洛杉磯奧運的機率恐怕不大，馬龍甚至在賽後記者會上表示，這屆奧運就是旅程的結束。

「這12年是一段充滿坎坷的旅程，我感到非常幸運，我在每屆奧運會上扮演了許多不同的角色」，馬龍說道，「東京之後我沒想到會來到巴黎，這三年幫助我在精神和技術上獲得成長，這枚金牌是我奧運之旅一個很好的結束」。

馬龍是唯一一位在團體賽中獲得四枚金牌的選手，分別在巴黎、東京、里約熱內盧和倫敦獲得了金牌，其中他還在東京以及里約奧運上奪下單打金牌，不過他本屆沒有報名單打比賽。

馬龍表示，他將結束自己的奧運生涯，但並沒有完全退出比賽，「將來你可能還會在國際乒乓球其他舞台上看到我」，他說道。

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關鍵字： 2024奧運2024奧運桌球2024奧運國際中國馬龍

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