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美國湯瑪斯女子200公尺摘金　賽後含淚喊美夢成真

▲湯瑪斯（Gabrielle Thomas）衝過終點線。（圖／路透）

▲湯瑪斯（Gabrielle Thomas）衝過終點線。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

2024巴黎奧運女子200公尺田徑項目，美國27歲「哈佛校友」湯瑪斯（Gabrielle Thomas）今天（7日）如願在決賽中以21秒83的優異成績摘金，賽後她也留下喜極而泣的淚水，並直言美夢成真。

上一屆東京奧運，湯瑪斯收穫銅牌（200公尺）以及銀牌（4x100公尺），距離金牌夢僅差一步之遙，今年她以金牌熱門的身份闖進最終決賽，決賽開始後湯瑪斯加足馬力衝過第一個100公尺，在外道上超越了本屆賽會100公尺金牌得主艾佛瑞德（Julien Alfred），隨後她在直道上憑藉著過人的加速度甩開其他選手，直奔終點，最終如願摘金。

「我真的難以置信，因為獲得奧運金牌是我最瘋狂的夢想，」湯瑪斯賽後受訪時說道，「但同時，我知道我為此付出了多少努力」。

「這已經花了六年的時間，我低著頭，我努力工作，參加非常艱苦的比賽，鞭策自己，現在它（金牌）就在這裡，我已經做到了，這是我一生中最幸福的時刻」。

湯瑪斯畢業於哈佛大學並擁有公共衛生碩士學位，作為研究生課程的一部分，湯瑪斯研究了少數族裔的睡眠模式。奪下金牌後她也有所感觸，她希望利用自己的新平台來激勵下一代女孩，認為她們的夢想與帶領她參加2024年巴黎奧運的夢想一樣大。

「我希望年輕女孩將我們視為堅強的女運動員，並覺得她們也能做到」湯瑪斯在賽後新聞發布會上說道，「我希望他們感到受到鼓勵去從事職業體育運動，我希望他們感到受到鼓勵去追求自己的夢想，無論夢想大小」。

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關鍵字： 2024奧運2024奧運田徑2024奧運國際湯瑪斯美國

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