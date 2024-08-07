美國湯瑪斯女子200公尺摘金　賽後含淚喊美夢成真

▲湯瑪斯（Gabrielle Thomas）衝過終點線。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

2024巴黎奧運女子200公尺田徑項目，美國27歲「哈佛校友」湯瑪斯（Gabrielle Thomas）今天（7日）如願在決賽中以21秒83的優異成績摘金，賽後她也留下喜極而泣的淚水，並直言美夢成真。

We are proud of you Star Girl....6th place in the final of an event at the Olympics is a very big achievement.



1. ???????? Gabrielle Thomas - 21.83

2. ???????? Julien Alfred - 22.08

3. ???????? Brittany Brown - 22.2



6 ???????? Favour Ofili - 22.24 #Paris2024 #Olympics pic.twitter.com/L4iWXG4Kng [廣告]請繼續往下閱讀... August 6, 2024

上一屆東京奧運，湯瑪斯收穫銅牌（200公尺）以及銀牌（4x100公尺），距離金牌夢僅差一步之遙，今年她以金牌熱門的身份闖進最終決賽，決賽開始後湯瑪斯加足馬力衝過第一個100公尺，在外道上超越了本屆賽會100公尺金牌得主艾佛瑞德（Julien Alfred），隨後她在直道上憑藉著過人的加速度甩開其他選手，直奔終點，最終如願摘金。

「我真的難以置信，因為獲得奧運金牌是我最瘋狂的夢想，」湯瑪斯賽後受訪時說道，「但同時，我知道我為此付出了多少努力」。

「這已經花了六年的時間，我低著頭，我努力工作，參加非常艱苦的比賽，鞭策自己，現在它（金牌）就在這裡，我已經做到了，這是我一生中最幸福的時刻」。

Gabrielle Thomas ???????? takes the 200m Olympic title 21.83, she finishes ahead of the 100m champions Julian Alfred ???????? 22.08 and brittany Brown 22.20 pic.twitter.com/2T4cYZxMq7 — Track & Field Hub (@trackshub14) August 6, 2024

湯瑪斯畢業於哈佛大學並擁有公共衛生碩士學位，作為研究生課程的一部分，湯瑪斯研究了少數族裔的睡眠模式。奪下金牌後她也有所感觸，她希望利用自己的新平台來激勵下一代女孩，認為她們的夢想與帶領她參加2024年巴黎奧運的夢想一樣大。

「我希望年輕女孩將我們視為堅強的女運動員，並覺得她們也能做到」湯瑪斯在賽後新聞發布會上說道，「我希望他們感到受到鼓勵去從事職業體育運動，我希望他們感到受到鼓勵去追求自己的夢想，無論夢想大小」。