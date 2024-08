美國湯瑪斯女子200公尺摘金　賽後含淚喊美夢成真

▲湯瑪斯(Gabrielle Thomas)衝過終點線。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2024巴黎奧運女子200公尺田徑項目,美國27歲「哈佛校友」湯瑪斯(Gabrielle Thomas)今天(7日)如願在決賽中以21秒83的優異成績摘金,賽後她也留下喜極而泣的淚水,並直言美夢成真。

We are proud of you Star Girl....6th place in the final of an event at the Olympics is a very big achievement.



1. ???????? Gabrielle Thomas - 21.83

2. ???????? Julien Alfred - 22.08

3. ???????? Brittany Brown - 22.2



6 ???????? Favour Ofili - 22.24 #Paris2024 #Olympics pic.twitter.com/L4iWXG4Kng